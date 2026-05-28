Пљачкао фирму у којој је био директор: За 18 мјесеци извукао преко 35.000 евра

28.05.2026 11:26

Фото: Pixabay

Полиција у Осијеку довршила је криминалистичко истраживање над 29-годишњаком којег сумњичи за злоупотребу повјерења у привредном пословању и извлачење новца из фирме.

Према сумњама истражитеља, мушкарац је од јула 2023. до децембра 2024. године, као директор трговачког друштва, користио свој положај како би незаконито зарадио. У више наврата узимао је новац из благајне фирме те себи исплаћивао средства с пословног рачуна.

Полиција наводи да је на тај начин присвојио више од 35.000 евра, а у пословној документацији нема доказа да је новац кориштен за потребе пословања.

Фирми је тиме причињена велика материјална штета. Против 29-годишњака слиједи кривична пријава надлежном државном тужилаштву у Осијеку, преноси Дневник.хр.

