Logo
Large banner

Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:00

Коментари:

0
Ровињ, Хрватска
Фото: Ramon Karolan/Pexels

Ровињ, један од шампиона хрватског туризма, планира увести ограничења на број апартмана како би се борио против масовног туризма.

Већ од идуће године планира се зауставити отварање нових апартмана у староградској језгри. Ова мјера дио је Плана управљања дестинацијом до 2029. године, који се тренутно налази на јавном савјетовању, преноси Нова ТВ.

Мањи притисак на локално становништво

Морена, једна од ријетких становница која цијелу годину живи у старој језгри, описује како зими борави у граду духова, док се љети налази у средишту хрватског туризма.

Киша падавине невријеме

Регион

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

"Можда у свакој десетој кући неко борави од људи који живе ту цијелу годину", истиче она.

О проблему превеликог броја апартмана јавно је говорио и градоначелник Ровиња Емил Нимчевић.

"Увесће се двогодишњи мораториј на издавање нових дозвола за апартмане у старој језгри.Желимо да притисак на стару језгру буде мањи и да наше становништво живи нормално", каже Нимчевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Ровињ

Туризам

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

киша невријеме падавине обилне

Регион

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

3 ч

0
Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

Регион

Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

5 ч

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Регион

Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

13 ч

0
Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

Регион

Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

16 ч

0

  • Најновије

12

42

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner