Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

Ровињ, један од шампиона хрватског туризма, планира увести ограничења на број апартмана како би се борио против масовног туризма.
Већ од идуће године планира се зауставити отварање нових апартмана у староградској језгри. Ова мјера дио је Плана управљања дестинацијом до 2029. године, који се тренутно налази на јавном савјетовању, преноси Нова ТВ.
Мањи притисак на локално становништво
Морена, једна од ријетких становница која цијелу годину живи у старој језгри, описује како зими борави у граду духова, док се љети налази у средишту хрватског туризма.
"Можда у свакој десетој кући неко борави од људи који живе ту цијелу годину", истиче она.
О проблему превеликог броја апартмана јавно је говорио и градоначелник Ровиња Емил Нимчевић.
"Увесће се двогодишњи мораториј на издавање нових дозвола за апартмане у старој језгри.Желимо да притисак на стару језгру буде мањи и да наше становништво живи нормално", каже Нимчевић.
