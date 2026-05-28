Затражено продужење притвора за Тарика Прусца

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:43

Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Поступајући тужилац Тужилаштва КС предложила је Кантоналном суду у Сарајеву продужење притвора за још два мјесеца осумњиченом Тарику Прусцу.

Прусац се сумњичи за кривично дјело тешко убиство Елме Годињак, новинарке из Сарајева.

Он је, како се сумња, убиство починио 3. маја пред очима малољетне дјевојчице, коју је претходно извео из стана убијене.

Продужење је предложено због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело и због опасности да би његовим боравком на слободи могло доћи до узнемирења јавности.

"Прусац се сумњичи да је у вечерњим сатима дошао пред стан 41-годишњакиње на Добрињи. По њеном изласку из стана, осумњичени је насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем те ју почео ударати, потом је везао љепљивом траком, након чега је стан напустио с д‌јететом. Оштећена је, како би спасила дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, након чега је Прусац испалио један хитац у стомак и на мјесту је усмртио", наведено је из Тужилаштва КС дан након.

