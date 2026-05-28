Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, 28. маја 2026. године, 12. сједницу Владе на којој ће се разматрати низ важних стратешких докумената, капиталних инфраструктурних пројеката и одлука од великог значаја за грађане.
Међу тачкама дневног реда посебну пажњу привлачи Информација о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској за наредну школску 2026/2027. годину, што представља наставак политике подршке породицама и образовном систему.
Министри ће разматрати информације о подршци приоритетним капиталним пројектима у Добоју, Калиновику, Осмацима, Хан Пијеску, као и о регулацији водотока ријечице Врело у Чајничу.
У сектору здравства, фокус ће бити на иницијативама за издавање гаранција Републике Српске за кредитна задужења Универзитетског клиничког центра Републике Српске и Болнице „Свети апостол Лука“ у Добоју, као и на одлуци о преносу медицинске опреме вриједне више од 3,2 милиона КМ за потребе Универзитетске болнице у Фочи.
Влада ће такође расправљати о:
Подршци привреди: Финансијским показатељима пословања у прерађивачкој индустрији, подстицајима за мале и средње предузетнике, као и одлуци о продаји дијела акцијског капитала у предузећу „Орао“ а.д. Бијељина.
Социјалном стандарду: Обезбјеђивању средстава за рад Црвеног крста Републике Српске и преносу власништва над службеним возилима на удружења особа са инвалидитетом и организације које помажу дјеци са потешкоћама у развоју („Плави свијет“, „Мозаик пријатељства“).
Образовању: Проширивању просторних капацитета продуженог боравка у више бањалучких основних школа.
На сједници ће бити ријечи и о међународној сарадњи, укључујући иницијативу о граничним прелазима на жељезничком коридору Vc, те о сарадњи са кластерима Русије у оквиру веза са Републиком Татарстан. Влада ће се изјаснити и о годишњим извјештајима о равноправности полова, као и о пословању Развојне агенције Републике Српске и Жељезница Републике Српске.
