Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

АТВ
28.05.2026 10:30

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, 28. маја 2026. године, 12. сједницу Владе на којој ће се разматрати низ важних стратешких докумената, капиталних инфраструктурних пројеката и одлука од великог значаја за грађане.

Међу тачкама дневног реда посебну пажњу привлачи Информација о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској за наредну школску 2026/2027. годину, што представља наставак политике подршке породицама и образовном систему.

Министри ће разматрати информације о подршци приоритетним капиталним пројектима у Добоју, Калиновику, Осмацима, Хан Пијеску, као и о регулацији водотока ријечице Врело у Чајничу.

У сектору здравства, фокус ће бити на иницијативама за издавање гаранција Републике Српске за кредитна задужења Универзитетског клиничког центра Републике Српске и Болнице „Свети апостол Лука“ у Добоју, као и на одлуци о преносу медицинске опреме вриједне више од 3,2 милиона КМ за потребе Универзитетске болнице у Фочи.

Влада ће такође расправљати о:

Подршци привреди: Финансијским показатељима пословања у прерађивачкој индустрији, подстицајима за мале и средње предузетнике, као и одлуци о продаји дијела акцијског капитала у предузећу „Орао“ а.д. Бијељина.

Социјалном стандарду: Обезбјеђивању средстава за рад Црвеног крста Републике Српске и преносу власништва над службеним возилима на удружења особа са инвалидитетом и организације које помажу дјеци са потешкоћама у развоју („Плави свијет“, „Мозаик пријатељства“).

Образовању: Проширивању просторних капацитета продуженог боравка у више бањалучких основних школа.

На сједници ће бити ријечи и о међународној сарадњи, укључујући иницијативу о граничним прелазима на жељезничком коридору Vc, те о сарадњи са кластерима Русије у оквиру веза са Републиком Татарстан. Влада ће се изјаснити и о годишњим извјештајима о равноправности полова, као и о пословању Развојне агенције Републике Српске и Жељезница Републике Српске.

