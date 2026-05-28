Logo
Large banner

Нови тежак удес у Српској, двије Хитне на терену

Аутор:

АТВ
28.05.2026 11:23

Коментари:

0
Удес у Теслићу
Фото: Теслић Данас / Фејсбук

Нова тежа саобраћајна несрећа догодила се јутрос у Теслићу, јављају локални медији.

На мјесто догађаја су, осим полиције, изашле и екипе Хитне помоћи са два возила.

За сада нема информација о броју стању повријеђених.

На возилима је причињена знатна материјална штета, а више информација требало би да буде познато након завршетка увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Теслић

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Хроника

Језив злочин у Старој Пазови: Убила мужа сјекиром на спавању, па га бацила на њиву

1 ч

0
Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

Хроника

Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

1 ч

0
Горио аутомобил у Залужанима

Хроника

Горио аутомобил у Залужанима

2 ч

0
Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Хроника

Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

2 ч

0

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner