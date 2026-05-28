Гоца Тржан искрено о тешком животном периоду: ''Развод је био језив''

Пјевачица Гоца Тржан искрено је говорила о једном од најтежих периода у свом животу, разводу од Ивана Маринковића с којим има кћерку Лену.
Како је признала, њихов однос годинама је био пун проблема, а упркос покушајима да спаси брак, схватила је да заједнички живот више нема будућност.
Гоца је открила да је у једном тренутку чак пристала учествовати у ријалитију Сурвивор, вјерујући да би раздвојеност могла помоћи њиховом односу.
– Нисам могла бити са човјеком који се коцка и пије. Указала ми се прилика да одем у „Сурвивор“, јер сам помислила да ће нам та раздвојеност помоћи и да ћемо успјети поправити ствари. Говорила сам себи да ћу се промијенити. Стално сам тражила грешке у себи, али за тако нешто потребно је двоје. Ја тог човјека не могу кривити за то што је дошло до развода. Он је сигурно био несрећан у браку са мном, јер није могао сварити моју енергију и професију, није он крив за то – рекла је Гоца недавно у емисији "Преживели" на телевизији К1.
По повратку из ријалитија, умјесто помирења, дочекала ју је потпуно другачија ситуација.
– Гушио се поред мене, обоје смо криви. Развела сам се када сам се вратила из ријалитија, иако сам мислила да се враћам својој кући, породици и да ће све бити супер, а дочекао ме хаос. Само сам ушутјела и када сам схватила да ја тог човјека не поштујем из милијарду разлога, а самим тим да га више не могу ни вољети, одлучила сам да се растанемо. Развод је био јако језив, трудила сам се да све сакријем од јавности, али он је желио да ми се освети кроз медије. Ипак, све бих поново исто урадила да бих имала своју кћерку – признала је пјевачица.
Највећа брига током цијелог тог тешког периода била јој је кћерка Лена, за коју данас каже да јој је Иван Маринковић само биолошки отац.
– Он је њој само биолошки отац. Морала сам смишљати разне начине да се код бабе и дједа не пали телевизор и да као мала не долази у контакт с друштвеним мрежама. Данас, када укуца моје и његово име, види његове интервјуе и ствари које је говорио о мени и њој и то више не могу сакрити. Поред свих тешких ствари и ружних ријечи с његове стране, ја јој никада нисам рекла ништа против њеног оца – поручила је Гоца.
