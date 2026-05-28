Logo
Large banner

Заборавите на строге дијете: Како смршати 10 или више килограма без муке?

Аутор:

АТВ
28.05.2026 09:21

Коментари:

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Фото: Pixabay

Љето нам је све ближе, а с доласком топлијих дана многи почињу више да размишљају о свом тијелу, енергији и навикама.

И док су брзе дијете и „чаробна“ рјешења увијек примамљива с доласком топлијих дана и ношења тање одјеће, стручњаци упозоравају да је за трајни губитак килограма најважнији здрав и одржив приступ.

Русија Украјина сукоб

Свијет

Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

Ако желите да изгубите десет или више килограма – односно смањите конфекцијски број за два или више бројева – кључ је у постепеним промјенама које ћете моћи да задржите дугорочно. Доносимо савјете који заиста могу помоћи на путу до виткије фигуре и бољег осјећаја у сопственом тијелу.

1. Заборавите на строге дијете

Највећа грешка коју многи праве јесте одлазак у крајност. Врло рестриктивне дијете можда ће донијети брзе резултате, али често воде до јо-јо ефекта.

Умјесто краткорочних забрана, фокусирајте се на уравнотежену исхрану коју можете пратити мјесецима. Тијело боље реагује на постепене промјене него на шокове и драстично смањење калорија.

Владимир Путин

Свијет

Путин се обратио учесницима првог Међународног безбједносног форума

2. У сваки оброк укључите протеине

Протеини играју велику улогу у мршављењу јер дуже пружају осјећај ситости. Осим тога, помажу очувању мишићне масе док губите килограме.

Јаја, риба, пилетина, грчки јогурт, махунарке и свјежи сир одличан су избор за сваки дан.

Када оброк садржи довољно протеина, мања је вјероватноћа да ћете узимати грицкалице између оброка.

3. Ходајте што више

Не морате одмах кренути с интензивним тренинзима да бисте видјели резултате. Редовно ходање један је од најпотцјењенијих облика активности када је ријеч о мршављењу.

Саво Минић

Република Српска

Минић на Европском самиту о економији и безбједности

Покушајте сваки дан да направите барем осам до десет хиљада корака. Шетња након ручка или вечере може помоћи и пробави, али и потрошњи калорија без великог напора.

4. Пазите на скривене калорије у пићима

Многи унесу велики број калорија кроз кафе са шлагом, газиране сокове, алкохол или заслађене напитке, а да тога нису ни свјесни.

Ако желите да смршате више килограма, покушајте већину времена да пијете воду, незаслађени чај или обичну кафу. Већ и та промјена може направити велику разлику током неколико мјесеци.

5. Не прескачите сан

Мањак сна може озбиљно отежати мршављење. Када смо уморни, тијело појачано тражи брзу енергију, па чешће посежемо за слатким и калоричним намирницама.

Хантавирус

Свијет

Због хантавируса путници у Аустралији затворени 42 дана

Осим тога, хронични недостатак сна утиче на хормоне глади и ситости. Стручњаци препоручују барем седам сати квалитетног сна сваке ноћи.

6. Једите спорије

Мозгу треба одређено вријеме да региструје ситост. Ако једемо пребрзо, лако ћемо појести више него што нам је заправо потребно.

Покушајте спорије да жваћете и једете без мобилног телефона или телевизије. Свјесније конзумирање хране може помоћи да природно смањите количину хране без осјећаја одрицања.

Ровињ

Регион

Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

7. Не избацујте омиљену храну

Потпуне забране често доводе до фрустрације и преједања. Ако волите чоколаду, тјестенину или пицу, не морате заувијек да их се одрекнете.

Кључ је у равнотежи и умјерености. Један десерт или опуштенији оброк неће уништити резултате ако су ваше навике већину времена здраве.

8. Планирајте оброке унапријед

Када немамо план, чешће узимамо брзу и калоричну храну. Управо зато планирање оброка може бити велика помоћ код мршављења.

Затвор

Србија

Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

Припремите здраве опције унапријед, нарочито за дане када сте у журби. Тако ћете лакше избјећи пекаре, фаст фоод и импулсивне одлуке.

9. Фокусирајте се на напредак, а не на савршенство

Мршављење од десет или више килограма процес је који траје. Биће дана када ћете појести више или прескочити тренинг и то је потпуно нормално.

Важно је не одустати због једног лошијег дана. Дугорочни успјех долази од досљедности, а не од савршенства.

10. Мијењајте навике због себе, а не само због љета

Иако нас долазак љета често мотивише на промјене, најважније је да их правимо због здравља, енергије и бољег осјећаја у сопственом тијелу.

Владимир Путин, Казахстан

Свијет

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

Килограми ће се лакше губити када циљ није само број на ваги, него стварање навика уз које ћете се осјећати боље и задовољније – и током љета и током цијеле године.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мршављење

шетња

ходање

здрава исхрана

Дијета

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

киша невријеме падавине обилне

Регион

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

3 ч

0
Рубио: Куба је у великој невољи

Свијет

Рубио: Куба је у великој невољи

3 ч

0
У Москви је почела пленарна сједници Међународног форума о безбједности на којој ће предсједник СНСД-а Милорад Додик говорити о теми "Изазови и пријетње међународној безбједности у контексту формирања мултиполарног поретк

Република Српска

Међународни форум о безбједности у Москви, обраћање Додика

4 ч

9
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

Јутјуб ће аутоматски означавати АИ видео садржај

4 ч

0

Више из рубрике

dno tave suđe kečap čišćenje

Савјети

Уз ову свакодневну намирницу дно ваше таве ће бити као ново: Трик који уклања тврдокорну масноћу

20 ч

0
Плодови парадјза на грани у башти

Савјети

Трикови за крупније и слађе плодове парадајза: Ево како га правилно заливати

1 д

0
Комарац

Савјети

Природни трикови против комараца: Заборавите на уједе овог љета

1 д

1
Мува на зеленој трави.

Савјети

Један лимун је довољан да се ријешите мува у дому: Ево шта требате урадити

1 д

1

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner