Руска ПВО оборила 62 украјинска дрона

28.05.2026 09:13

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Снаге противваздушне одбране су током ноћи пресреле и уништиле 62 украјинске беспилотне летјелице изнад територије Русије, саопштило је Министарство одбране те земље.

Конкретно, дежурна средства руске ПВО су оборила дронове изнад територија Белгородске, Брјанске, Вороњешке, Нижегородске и Тамбовске области, као и изнад Републике Крим и Азовског мора.

Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.

