Због хантавируса путници у Аустралији затворени 42 дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Аустралијски министар здравља Марк Батлер изјавио је да ће карантин за путнике који су у земљу враћени са крузера "Хондиус" , на којем се појавио хантавирус, бити продужен на укупно 42 дана.
"Путници су обавијештени о савјету и одлуци владе. Драго ми је што могу рећи да су и даље добро", казао је Батлер, преноси Ројтерс.
Регион
Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста
Батлер је рекао да ће карантин за путнике са крузера бити продужен до 23. јуна.
У објекту у близини Перта у Западној Аустралији у карантину се налазе од 15. маја четири аустралијска држављанина, један стални становник те земље и један становник Новог Зеланда.
Они је првобитно требало да остану у том објекту до 5. јуна, али је карантин продужен након савјета власти.
На холандском крузеру "Хондиус" је у априлу идентификована епидемија хантавирус а до сада је потврђено 13 случајева инфекције који су директно били повезани са епидемијом.
Србија
Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..
До сада су идентификована три смртна случаја због хантавируса међу путницима тог крузера а до 11. маја сви путници су се искрцали и евакуисани су са брода, многи у своје матичне земље ради карантина.
Генерални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус раније је рекао да није било нових смртних случајева од 2. маја.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
45
12
42
12
39
12
37
12
35
Тренутно на програму