Због хантавируса путници у Аустралији затворени 42 дана

28.05.2026 09:07

Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.
Фото: Tанјуг/AP Photo/Arturo Rodriguez

Аустралијски министар здравља Марк Батлер изјавио је да ће карантин за путнике који су у земљу враћени са крузера "Хондиус" , на којем се појавио хантавирус, бити продужен на укупно 42 дана.

"Путници су обавијештени о савјету и одлуци владе. Драго ми је што могу рећи да су и даље добро", казао је Батлер, преноси Ројтерс.

Батлер је рекао да ће карантин за путнике са крузера бити продужен до 23. јуна.

У објекту у близини Перта у Западној Аустралији у карантину се налазе од 15. маја четири аустралијска држављанина, један стални становник те земље и један становник Новог Зеланда.

Они је првобитно требало да остану у том објекту до 5. јуна, али је карантин продужен након савјета власти.

На холандском крузеру "Хондиус" је у априлу идентификована епидемија хантавирус а до сада је потврђено 13 случајева инфекције који су директно били повезани са епидемијом.

До сада су идентификована три смртна случаја због хантавируса међу путницима тог крузера а до 11. маја сви путници су се искрцали и евакуисани су са брода, многи у своје матичне земље ради карантина.

Генерални директор Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус раније је рекао да није било нових смртних случајева од 2. маја.

(Танјуг)

