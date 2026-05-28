Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

На друштвеној мрежи Редит повела се занимљива дискусија након што је један корисник прије пет година поставио питање: "Да ли сте били у затвору и каква су вам искуства?"
Одговори су почели да се нижу, а међу њима се нашла и исповијест младића потписаног као Душан, који је подијелио искуство свог рођака, који је прије неколико година шест мјесеци провео иза решетака због кафанске туче.
Како је навео, његов рођак није био у неком од најстрожих затвора попут Казнено-поправног завода Забела или Централног затвора, већ у мањем окружном затвору, због чега су услови наводно били нешто блажи. Ипак, каже да боравак тамо ни приближно није изгледао као у филмовима.
"Није било страшно као што људи замишљају, али свакако није мјесто гдје би ико желио да заврши", написао је корисник.
Посебно тежак период, према његовим ријечима, био му је првих неколико дана, када су нове затворенике смјештали у велику заједничку спаваоницу. Тамо су, како тврди, боравили и људи који су намјерно чинили ситна кривична дјела само како би зиму провели на топлом, уз обезбијеђену храну.
"Почетком зиме је било много Рома који су буквално обијали трафике да би презимили у затвору, гдје би макар имали храну и гријање. Тешки социјални случајеви. Причао ми буразер како му је то био најтежи период и како не би свако могао то да издржи. Мог буразера нису пуно малтретирали јер има два метра и 120 кила, али су се окомили на неког малог Рома од 20 година који је био благо исфеминизиран. Тукли га, малтретирали, тјерали по цијели дан да ради склекове и слично, гурали су му главу у ВЦ шољу", написао је он, додајући:
Нико од чувара није ни реаговао. Брат се бојао да му одговори, како и њега не би малтретирали. Био је у страху да неко тамо није сакрио жилет па да га унакази за цијели живот. Посљедњи дан када су му рекли да пакује ствари, пребио је некога ко му је уринирао по кревету ноћ кад је стигао.
Ипак, ситуација се касније промијенила када је његов рођак премјештен у мању ћелију са још тројицом затвореника. Ту су дани, како каже, пролазили много мирније.
"Картали су се, играли шах, рјешавали укрштене ријечи, читали књиге и тренирали. Практично неки пензионерски живот", навео је корисник. Додао је и да је храна била лоша, али да су породице редовно слале пакете, па су затвореници успијевали да организују нормалније оброке.
На крају исповијести истакао је да је његовом рођаку боравак у затвору, колико год звучало парадоксално, помогао да промијени животне навике. Прије одласка иза решетака дружио се са хулиганима, учествовао у тучама и почео да залази у криминалне кругове, а затвор му је, како тврди, био упозорење да промијени правац којим иде. Чак је остао у контакту са појединим цимерима из ћелије, са којима се и данас повремено виђа.
"Брат ми каже како му је био користан затвор да се малко смири јер је баш био пропалица прије. Ишао је са најгорим хулиганима на утакмице, тукао се по граду, малко и почињао диловати. Само је било питање времена кад би се учланио у групу неког Веље Невоље, гдје би награбушио за цијели живот. Цимери су му били релативно готивни ликови тако да је и дан-данас у контакту са њима и понекад изађу у кафану", закључио је он, преноси Курир.
