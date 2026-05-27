Павићевић: Генерала Младића хитно пребацити на лијечење у Србију

Аутор:АТВ
Здравствено стање генерала Ратка Младића веома је тешко и он хитно треба бити пребачен у Србију, изјавила је државни секретар у Министарству Србије за људска и мањинска права и друштвени дијалог Ливија Павићевић.
Павићевићева је навела да се лично увјерила да је генерал Младић у терминалној фази.
"Са аспекта хуманитарних и медицинских разлога, у складу са досадашњом праксом хуманитарног поступања у упоредивим медицинским околностима, Ратка Младића треба хитно, условно или превремено, пустити на слободу и омогућити му хуманитарни медицински трансфер у Србију, у складу са гараницијама Механизму које је пружила Србија", рекла је Павићевићева за "Вечерње новости".
Она је нагласила да је генерал Младић, којег је јуче посјетила, непокретан и не може да говори послије четвртог шлога од 10. априла, преноси Срна
Павићевићева је генерала Младића, као држављанина Србије, посјетила у притворској јединици Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у Хагу, у контексту заштите људских права и достојанства лица лишених слободе.
