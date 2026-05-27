Logo
Large banner

Падају цијене нафте

27.05.2026 17:12

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте забиљежиле су данас оштар пад од приближно четири одсто, након званичног саопштења иранске државне телевизије да је Техеран посвећен обнављању комерцијалног транзита кроз стратешки кључни Хормушки мореуз.

Међународни референтни репер, Брент сирова нафта, оштро је одреаговао на ову вијест падом испод психолошке границе од 95 долара по барелу, прије него што се стабилизовао на нивоу од 95,24 долара.

У истом периоду, амерички долар је благо ослабио за 0,2 одсто у односу на корпу главних свјетских валута.

Према наводима са иранске телевизије, број бродова са нафтом који пролазе кроз Ормуз би у року од мјесец дана требало да буде враћен на нивое прије избијања сукоба на Блиском истоку 28. фебруара, преноси Гардијан.

Тржишта ће у наредним данима пажљиво пратити да ли ће се обећање Ирана преточити у д‌јело на терену, односно да ли ће комерцијални танкери заиста безбиједно и несметано почети да пролазе овом рутом без страха од војних запљена или напада, преносе медији.

Подијели:

Тагови :

цијене нафте

гориво

Иран

Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Džejla Ramović i Aleksandra Prijović

Сцена

Џејла Рамовић и Александра Пријовић запјевале на прослави: Пјесмом разгалиле госте

58 мин

0
Петер Мађар

Свијет

Мађар хоће састанак са Зеленским – под једним условом

1 ч

0
Камило Уго Карабели из Аргентине баца сенку док сервира Андреју Рубљову из Русије током њиховог меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, среда, 27. мај 2026.

Остали спортови

Скандал на Ролан Гаросу: Давидович Фокина остао без тренера усред Слема

1 ч

0
Додик у Русији у званичној посјети

Република Српска

Додик: Инсистираћемо на ограниченом мандату високог представника

1 ч

0

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте у паду

7 ч

0
ЕУ стаје украј јефтиним пошиљкама: Шта то значи за грађане БиХ?

Економија

ЕУ стаје украј јефтиним пошиљкама: Шта то значи за грађане БиХ?

9 ч

0
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Економија

Кузмић: Никад боља динамика исплате подстицаја

1 д

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Поново порасла цијена нафте

1 д

0

  • Најновије

18

09

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner