Падају цијене нафте

Међународни референтни репер, Брент сирова нафта, оштро је одреаговао на ову вијест падом испод психолошке границе од 95 долара по барелу, прије него што се стабилизовао на нивоу од 95,24 долара.

У истом периоду, амерички долар је благо ослабио за 0,2 одсто у односу на корпу главних свјетских валута.

Према наводима са иранске телевизије, број бродова са нафтом који пролазе кроз Ормуз би у року од мјесец дана требало да буде враћен на нивое прије избијања сукоба на Блиском истоку 28. фебруара, преноси Гардијан.

Тржишта ће у наредним данима пажљиво пратити да ли ће се обећање Ирана преточити у д‌јело на терену, односно да ли ће комерцијални танкери заиста безбиједно и несметано почети да пролазе овом рутом без страха од војних запљена или напада, преносе медији.