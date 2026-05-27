Цијене нафте у паду

АТВ
27.05.2026 10:11

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

На европске берзе се данас вратио опрезни оптимизам, а цијене нафте су пале за више од два одсто због очекивања да ће Сједињене Америчке Државе и Иран упркос недавним тензијама успјети да постигну мировни споразум којим би се окончао сукоб на Блиском истоку.

Према подацима са берзи у 9.30 сати, цијена сирове нафте је пала за 2,78 одсто на 91,320 долара, а нафте Брент за 2,15 одсто на 97,437 долара.

Европски фјучерси гаса за јун су се данас на отварању амстердамске берзе ТТФ продавали по цијени од 47,145 евра за мегават-сат.

Паневропски индекс СТОXX Еуропе 600 порастао је за 0,2 одсто убрзо након отварања тржишта у Лондону, преноси ЦНБЦ.

Британски ФТСЕ 100 био је виши за готово 0,1 одсто, њемачки ДАX порастао је 0,5 одсто, француски ЦАЦ 40 за 0,4 одсто, док је италијански ФТСЕ МИБ забиљежио раст од 0,3 одсто.

Већина сектора била је у позитивној територији, а аутомобилски сектор предводио је добитке са растом од готово 1,6 одсто.

Вриједност евра у односу на долар на валутној берзи Форекс данас износи 1,16441 долар.

Цијена злата је пала на 4.482,08 долара за тројску унцу, а цијена пшенице на 6,2762 долара за бушел (бушел износи 27,216 кг).

Азијско-пацифичка тржишта такође су забиљежила раст, при чему су референтни индекси у Јапану и Јужној Кореји током ноћи достигли нове рекордне нивое.

Амерички берзански индекс Дау Џонс је на затварању берзи у уторак пао за 0,23 одсто на 50.461,68 поена, док је С&П 500 порастао за 0,61 одсто на 7.519,12 поена, а Насдак за 1,19 одсто на 26.656,18 поена.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

