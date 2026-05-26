Кузмић: Никад боља динамика исплате подстицаја

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске Анђелка Кузмић истакла је да динамика исплате подстицаја у пољопривреди у Републици Српској никада није била боља и да су већ сада исплаћени цјелокупни прошлогодишњи, као и око 14,5 милиона КМ овогодишњих подстицаја.
"То је огромна подршка за пољопривреднике, с обзиром да је при крају прољећна сјетва. У овој години за пољопривреду ће бити издвојено око 290 милиона КМ - аграрним буџетом од 180 милиона КМ и осталим програмима подршке. За капиталне инвестиције смо мислили да ће бити издвојено око 30 милиона КМ, али су оне већ сада, на основу захтјева, 69 милиона КМ, што говори о добром стању у пољопривреди, о мјерама Владе Српске и ресорног министарства, да пољопривредници улажу и имамо око 680 захтјева за тракторе, а лани је било дупло мање", рекла је Кузмићева.
Она је најавила да је за сутра планиран састанак са произвођачима и највећим откупљивачима млијека у Српској, са којима ће бити разговарано о рјешавању питања вишка млијека да не би дошло до обуставе откупљивања.
"Ресорно министарство повећало је премије за литар млијека по грлу и на тај начин смо реаговали на свјетске поремећаје у сектору мљекарства. У прва три, четири мјесеца већ имамо обрачунато 500.000 КМ више у односу на прошлу годину. То говори да имамо више произведених литара млијека, више грла које финансирамо", истакла је Кузмићева.
