Цијене нафте нагло пале усред преговора САД и Ирана

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да преговарачи имају „прилично чврст договор на столу“ и да би споразум о окончању сукоба могао бити постигнут већ у понедјељак.
Глобални референтни тип нафте Брент пао је у понедјељак ујутру за 5,5 одсто, на 97,90 долара по барелу, а током поподнева задржао се на око 97,70 долара.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да преговори „добро напредују“, али је додао да ће исход бити или „сјајан споразум за све или никакав договор“.
Иако Иран тврди да је постигнут напредак, портпарол тамошње владе нагласио је да споразум „није на помолу“.
Трамп је раније изјавио да би договор укључивао поновно отварање кључног Ормуског мореуза, без додатних детаља.
Кроз Ормуски мореуз, којим иначе пролази око петине свјетске нафте и течног природног гаса (ЛНГ), практично је обустављен саобраћај од почетка сукоба 28. фебруара.
Рубио је у понедјељак рекао да су преговори „и даље у току“.
„Као што сам рекао, мислили смо да бисмо можда већ синоћ могли имати неке вијести“, изјавио је Рубио у Њу Делхију.
Његови коментари услиједили су након што је Трамп рекао да је преговарачима наредио „да не журе са споразумом“, иако је раније наговијестио да је договор близу.
Портпарол иранског министарства спољних послова Есмаил Багаи рекао је да је постигнут договор о „великом дијелу питања о којима се разговара“.
„Али рећи да то значи да је потписивање споразума неизбјежно — нико то не може тврдити“, додао је он.
Трамп је у суботу рекао да је имао „веома добар разговор“ са лидерима Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара и других земаља о „Меморандуму о разумијевању који се односи на МИР“.
„Споразум је углавном усаглашен, уз завршну финализацију између Сједињених Америчких Држава, Исламске Републике Иран и других укључених земаља“, написао је Трамп на друштвеним мрежама.
Додао је да се тренутно разговара о завршним детаљима споразума и да ће ускоро бити објављени.
Трамп је навео и да је у суботу разговарао са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом и да је разговор протекао „веома добро“.
У понедјељак је рекао да је током разговора са лидерима земаља Залива, али и предсједницима Турске и Египта, инсистирао да потпишу Абрахамове споразуме, који имају за циљ нормализацију односа са Израелом.
Глобално енергетско тржиште биљежи велике осцилације још од почетка марта, када је Иран запријетио нападима на бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз, као одговор на америчке и израелске нападе.
Иако су цијене сирове нафте сада нагло пале, оне су и даље знатно више него прије почетка рата. Прије сукоба, Брент нафта трговала се по цијени од око 70 долара по барелу.
Почетком априла договорен је прекид ватре, након чега су Вашингтон и Техеран започели преговоре о дугорочном мировном споразуму.
„Сада се назире свјетло на крају тунела, што би могло донијети краткорочно олакшање када је ријеч о цијенама нафте“, рекао је Сол Кавоник из компаније МСТ Финаншл.
Ипак, упозорио је да ће чак и у најбољем могућем сценарију тржиште нафте остати под притиском све до 2027. године због времена потребног за нормализацију протока нафте кроз мореуз, поправку инфраструктуре и обнављање резерви.
Ларс Јенсен, извршни директор компаније Веспучи Маритајм и бивши директор Мерска, рекао је да ће бродарске компаније остати веома опрезне чак и ако споразум буде објављен у понедјељак.
„Вјероватно ћемо видјети да компаније покушавају да извуку бродове који су остали заробљени у Персијском заливу, али ће много опрезније враћати пловила назад у регион због страха да би ситуација могла поново да ескалира“, рекао је Јенсен за ББЦ Радио 4.
Он је додао да би, чак и у најбољем случају, могли проћи мјесеци прије него што се ланци снабдијевања врате на стање прије рата, између осталог због могуће опасности од морских мина у Ормуском мореузу и околини.
Јапански индекс Никеи 225 у понедјељак је порастао за три одсто и први пут премашио 65.000 поена, због очекивања да би мореуз ускоро могао бити поново отворен.
Јапан и Јужна Кореја посебно су погођени сукобом јер у великој мјери зависе од енергената из Персијског залива.
