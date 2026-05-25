Logo
Large banner

Цијене нафте нагло пале усред преговора САД и Ирана

Аутор:

АТВ
25.05.2026 17:51

Коментари:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да преговарачи имају „прилично чврст договор на столу“ и да би споразум о окончању сукоба могао бити постигнут већ у понедјељак.

Глобални референтни тип нафте Брент пао је у понедјељак ујутру за 5,5 одсто, на 97,90 долара по барелу, а током поподнева задржао се на око 97,70 долара.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да преговори „добро напредују“, али је додао да ће исход бити или „сјајан споразум за све или никакав договор“.

Иран: „Споразум није на помолу“

Иако Иран тврди да је постигнут напредак, портпарол тамошње владе нагласио је да споразум „није на помолу“.

Трамп је раније изјавио да би договор укључивао поновно отварање кључног Ормуског мореуза, без додатних детаља.

Кроз Ормуски мореуз, којим иначе пролази око петине свјетске нафте и течног природног гаса (ЛНГ), практично је обустављен саобраћај од почетка сукоба 28. фебруара.

Рубио је у понедјељак рекао да су преговори „и даље у току“.

„Као што сам рекао, мислили смо да бисмо можда већ синоћ могли имати неке вијести“, изјавио је Рубио у Њу Делхију.

Његови коментари услиједили су након што је Трамп рекао да је преговарачима наредио „да не журе са споразумом“, иако је раније наговијестио да је договор близу.

Портпарол иранског министарства спољних послова Есмаил Багаи рекао је да је постигнут договор о „великом дијелу питања о којима се разговара“.

„Али рећи да то значи да је потписивање споразума неизбјежно — нико то не може тврдити“, додао је он.

Трамп разговарао са лидерима Залива

Трамп је у суботу рекао да је имао „веома добар разговор“ са лидерима Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара и других земаља о „Меморандуму о разумијевању који се односи на МИР“.

„Споразум је углавном усаглашен, уз завршну финализацију између Сједињених Америчких Држава, Исламске Републике Иран и других укључених земаља“, написао је Трамп на друштвеним мрежама.

Додао је да се тренутно разговара о завршним детаљима споразума и да ће ускоро бити објављени.

Трамп је навео и да је у суботу разговарао са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом и да је разговор протекао „веома добро“.

У понедјељак је рекао да је током разговора са лидерима земаља Залива, али и предсједницима Турске и Египта, инсистирао да потпишу Абрахамове споразуме, који имају за циљ нормализацију односа са Израелом.

Тржишта и даље под притиском

Глобално енергетско тржиште биљежи велике осцилације још од почетка марта, када је Иран запријетио нападима на бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз, као одговор на америчке и израелске нападе.

Иако су цијене сирове нафте сада нагло пале, оне су и даље знатно више него прије почетка рата. Прије сукоба, Брент нафта трговала се по цијени од око 70 долара по барелу.

Почетком априла договорен је прекид ватре, након чега су Вашингтон и Техеран започели преговоре о дугорочном мировном споразуму.

„Сада се назире свјетло на крају тунела, што би могло донијети краткорочно олакшање када је ријеч о цијенама нафте“, рекао је Сол Кавоник из компаније МСТ Финаншл.

Ипак, упозорио је да ће чак и у најбољем могућем сценарију тржиште нафте остати под притиском све до 2027. године због времена потребног за нормализацију протока нафте кроз мореуз, поправку инфраструктуре и обнављање резерви.

Бродарске компаније и даље опрезне

Ларс Јенсен, извршни директор компаније Веспучи Маритајм и бивши директор Мерска, рекао је да ће бродарске компаније остати веома опрезне чак и ако споразум буде објављен у понедјељак.

„Вјероватно ћемо видјети да компаније покушавају да извуку бродове који су остали заробљени у Персијском заливу, али ће много опрезније враћати пловила назад у регион због страха да би ситуација могла поново да ескалира“, рекао је Јенсен за ББЦ Радио 4.

Он је додао да би, чак и у најбољем случају, могли проћи мјесеци прије него што се ланци снабдијевања врате на стање прије рата, између осталог због могуће опасности од морских мина у Ормуском мореузу и околини.

Јапански индекс Никеи 225 у понедјељак је порастао за три одсто и први пут премашио 65.000 поена, због очекивања да би мореуз ускоро могао бити поново отворен.

Јапан и Јужна Кореја посебно су погођени сукобом јер у великој мјери зависе од енергената из Персијског залива.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

цијене нафте

Иран

Америка

Марко Рубио

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Злато

Свијет

Цијена злата расте, а долар и нафта падају док се чека споразум између САД и Ирана

3 ч

0
Могући споразум оборио цијене нафте

Економија

Могући споразум оборио цијене нафте

10 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Експлозија у фабрици МОЛ у Мађарској: Једна особа погинула

3 д

0
Нафта

Економија

Цијене нафте поново расту

6 д

0

Више из рубрике

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Превара на бензинским пумпама: Док сипате гориво, лопови празне новчанике

8 ч

0
Умро човјек који је измислио драгстор

Економија

Умро човјек који је измислио драгстор

9 ч

0
Могући споразум оборио цијене нафте

Економија

Могући споразум оборио цијене нафте

10 ч

0
Пословни семинар за привлачење инвестиција у БиХ

Економија

Велики искорак у Кини: Одржан пословни семинар за привлачење инвестиција у БиХ

10 ч

0

  • Најновије

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

20

40

Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner