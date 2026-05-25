Траје борба за старатељство: Лука Дончић објавио слике са ћеркама

АТВ
25.05.2026 18:06

Лука Дончић
Фото: Таnjug/AP Photo/David Zalubowski

Док на терену одушевљава навијаче широм свијета, ван паркета Лука Дончић ужива у најважнијим тренуцима, времену проведеном са својим ћеркама Габријелом и Оливијом.

Кошаркаш се у јеку борбе за заједничко старатељство над дјевојчицама похвалио на Инстаграму како је коначно са њима.

Кроз игру, шетње и свакодневне породичне тренутке, он је показао да су му мезимице највећа животна побједа.

Фотографије које је објавио одишу топлином, нежношћу и безбрижним тренуцима и одушевиле су његове пратиоце у јеку борбе за старатељство.

Иначе, Дончић је саопштио да управо због борбе за заједничко старатељство жели да љето проведе са ћеркама.

„Волим моје кћерке више од свега, оне су ми увијек на првом мјесту“, написао је, додајући да је претходних мјесеци тешко подносио раздвојеност од дјеце.

Дончић, који је почетком године потврдио да је раскинуо вјеридбу са Анамаријом, јавно је поручио шта му је приоритет:

- Волим своје ћерке више од свега и радим све што је у мојој моћи да оне буду са мном у САД током сезоне. Све што радим, радим за њихову срећу - изјавио је ас Лејкерса, који покушава да издејствује да се случај води ван Калифорније, тврдећи да дјеца тамо нису стални резиденти.

Док правна битка мирује до августа, навијаче "Језераша" брине Лукино здравствено стање. Словенац је ван паркета од почетка априла због повреде задње ложе, што је зауставило његову МВП сезону у којој је просјечно биљежио невјероватних 33 поена по мечу.

