Пјевачица открила непознат детаљ о Бресквици након раскида

Аутор:АТВ
Коментари:0
Анђела Игњатовић Бресквица раскинула је са партнером са којим је била у дугогодишњој вези, а сада је њена колегиница Зорана Мићановић открила које је приче она чула када је ријеч о краху љубави њене колегинице.
Зорана је недавно најавила нову нумеру "Удаћу се ове године", што је била подлога за питање да ли тиме најављује ново дешавање у приватном животу.
"Никад се не зна, дај Боже да се и ја удам!", рекла је Мићановићева кроз смијех.
Питали су Зорану којој колегиници прогнозирају да ће ове године стати на луди камен, а Мићановићева је на то рекла:
"Требало је једна да се уда, па на крају пуче веза", рекла је Зорана.
"Која сад?", збуњено је питала Надица Адемов, која је била са њом.
"Бресквица је требало да се уда, колико сам чула, а на крају је раскинула", истакла је Мићановићева.
На питање да ли је сазнала неке детаље раскида, пјевачица је рекла:
"Нисам сазнала никакве детаље. Шалу на страну, жао ми је због тога. Познајем и њу и њеног бившег момка, били су лијеп пар".
"Не знам да ли је заузета, то морате њу да питате", рекла је млада пјевачица.
О наводима да је Бресквица у емотивној вези са кошаркашем Луком Дончићем, како пишу домаћи медији, Зорана је кратко рекла:
"Видјела сам да искачу наслови, али ја то не знам. А и да знам, никад не бих одала", поручила је Мићановићева.
Ко је дечко с ким је Бресквица била у вези?
Сада већ бивши момак је од Анђеле старији осам година и запослен је у полицији, а очигледно је да велику пажњу посвећује обликовању мишића, због којих дјевојке луде, па су се испод фотографија могли пронаћи и коментари да је "Као од бријега одваљен".
Пјевачица је једном изјавила да њен партнер не воли да се појављује у јавности.
"Он је неко ко воли своју приватност и ја не желим да га показујем, ако он то не жели. То је океј, и нема никаквих проблема међу нама због тога. Напросто, ја имам свој посао, он свој. Ми смо стално заједно, ми се не одвајамо. Просто, он није неко ко жели да се експонира и ја то поштујем", рекла је Бресквица једном приликом.
