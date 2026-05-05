Прво оглашавање Гоге Гачић након потписивања развода

05.05.2026 13:28

Гога Гачић пјевачица
Фото: Društvene mreže

Марко и Гога Гачић званично су се развели.

Марко и Гога потписали су папире за развод брака, а сада се пјевачица огласила за Блиц.

Гога се након суда вратила у дом и одмах посветила обавезама везаним за д‌јецу.

"Да, тачно је данас смо потписали папире за развод брака, са д‌јецом сам у кући, обавезе, у гужви сам. Чујемо се други пут", рекла је она.

Да подсјетимо, брак естрадног пара пропао је након Маркове преваре.

"Успјели су, преко адвоката, да се договоре око свих детаља, како би могли споразумно да се разведу. Д‌јеца ће, наравно, живјети са Гогом. Чека се још потврда суда и онда ће обоје бити слободни. Гога заиста једва чека да се све заврши", рекао је извор близак пјевачици Горани Гачић и пјевачу Марку Гачићу.

