Каспер се емотивним ријечима обратио вјереници Мини, она овако узвратила

Пјевачица Мина Костић већ дуго је у срећној вези са Манетом Ћурувијом Каспером, којег је упознала путем интернета.
Пар често поставља заједничке слике на свом Инстаграм профилу гдје се може видјети како уживају у својој љубави.
Овај пут је Каспер путем свој Инстаграм профила упутио Мини емотивне ријечи:
- Потрудићу се да једним ријечима објасним колико је Мина одана, вјерна, лојална и примјер како права жена воли. Њена љубав, вјерност, лојалност и њена оданост је толико снажна да ме стално оставља затеченог и без текста. Моја љубав, мој понос. Жена мог живота. Моја Мина - написао је Каспер.
Мину је овај потез одушевио, па је рипостовала његову објаву на свом Инстаграму.
Подсјетимо, Мина и Каспер упознали су се преко друштвених мрежа, након чега је њихова веза почела потпуно виртуелно. Након тога су месецима били у контакту.
Тек касније је Каспер дошао из Америке у Србију и тада су се први пут упознали уживо.
У емисији Амиџи шоу, Каспер је Мину запросио пред камерама, уживо, током гостовања.
Мина је била видно емотивна и изненађена , а у студију је настао прави шок и аплауз публике. Након кратког тренутка емоција , она је прихватила вјеридбу.
Пјевачица је скоро причала и о удаји и изјавила да би вољела опуштено венчање у природи, са једноставном и пријатном атмосфером.
Мина је ставила тачку на нагађања и потврдила да ове године дефинитивно стаје на луди камен.
Говорећи о томе како ће функционисати њихов однос на релацији Србија-Америка, Мина Костић је открила предстојеће планове за каријеру и приватни живот, напомињући да планира пут преко океана.
- План је да ја идем тамо и да одрадим неку турнеју. Онда ћемо заједно доћи и, Боже здравља, надам се свадба до краја године и концерт у Сава центру. Има пуно планова, али нећу да откривам све - изјавила је пјевачица.
Када је ријеч о самој прослави и како замишља свој велики дан, открила је да преферира опуштено вјенчање у природи:
- Вољела бих да буде негде у природи, необавезно и лијепо. Наравно, све у бијелом - изјавила је она.
