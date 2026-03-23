Каспер емотивно о Мини: ''Она је моја вјечност''

Аутор:АТВ
23.03.2026
21:18
Коментари:0
Љубавна прича пјевачице Мине Костић и њеног партнера Манета Ћурувије, познатијег као Капсер, све више привлачи пажњу јавности, упркос сумњама које су од самог почетка пратиле њихову везу.
И док су многи вјеровали да њихова романса неће опстати, њих двоје свакодневно доказују супротно - искреним емоцијама и јавним изјавама које не остављају равнодушним.
Каспер је недавно на друштвеним мрежама подијелио фотографију Мине, уз ријечи које су многе разњежиле.
- Тамо гдје је све пролазно, она је моја вјечност - написао је, па додао:
- Најдубље мисли о њој су ми док спава. Некако тада као да осјетим сваки откуцај њеног срца и сваки њен дах. Најбитнија ствар и осјећај који ми се јави је да нисам сам и да је мој живот потпун јер имам себе уз њу.
Подсјетимо, Мина је недавно рекла да јој Мане недостаје у сваком тренутку.
- Кад идем негдје и кад се пробудим и кад сам код куће и кад треба негдје да радим, он је ишао са мном свуда. Гдје год да сам ишла био и он са мном, тако да, фали - рекла је она, истичући да јој је Каспер велика подршка у каријери:
- Он ми помаже од почетка, откако смо се упознали, он је уз мене, прати моју каријеру од самог мог почетка, мог појављивања, тако да је он упућен у све. Јако је поносан на све оно што сам ја постигла и што радим и како радим, преноси Телеграф.рс.
