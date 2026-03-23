Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице

Аутор:АТВ
23.03.2026
21:02
Коментари:1
Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић, посјетио је фудбалске репрезентативце у њиховој бази, како би им пружио подршку пред одлучујуће утакмице баража за пласман на Свјетско првенство.
У хотелу у којем бораве Змајеви, први човјек кровне куће бх. фудбала сусрео се са играчима и стручним штабом. Том приликом пожелио им је много среће и спортског успјеха у надолазећим изазовима који их очекују.
Фокус разговора био је на предстојећем, изузетно важном сусрету против селекције Велса. Зељковић је у обраћању репрезентативцима посебно истакао важност заједништва, одговорности према репрезентацији и максималног ангажмана сваког појединца на терену.
"Савез пружа пуну и безрезервну подршку тиму и стручном штабу", нагласио је Зељковић током посјете, изразивши дубоко увјерење да ће репрезентативци Босне и Херцеговине оставити срце на терену у борби за Мундијал.
Ова посјета долази у тренутку када се репрезентација интензивно припрема за меч против Велшана, а подршка челника Савеза представља додатни мотив пред утакмицу која би могла исписати нове странице историје бх. фудбала.
