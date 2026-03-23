Нови систем вађења крви у Републици Српској

АТВ

23.03.2026

20:48

Од шалтера до шалтера, од једне здравствене установе до друге, за многе пацијенте у Републици Српској то је до сада био уобичајен пут до комплетних лабораторијских налаза. Та процедура могла би постати прошлост. Новим системом, узорковање крви биће централизовано, што би требало да допринесе бољој организацији, ефикаснијем раду здравственог система, али и мањем притиску на поједине службе.

"Пацијенти, прије него што дођу у Централну лабораторију морају да изврше уплату услуга које ће се радити на Клиничком центру и када дођу у лабораторију Дома здравља урадиће им се узорковање крви и за секундарни и терцијарни, а и за примарни ниво здравствене заштите", рекла је директор ЈЗУ Дом здравља Бања Лука.

Надлежни наводе да су породични доктори већ упознати са новим начином рада, те да ће управо они бити прва карика у упућивању пацијената кроз нови систем.

Ова промјена дио је ширег настојања да се грађанима олакша пут до здравствених услуга, те да се оне учине функционалнијим, нагласио је директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

"Развој који желимо да унаприједимо и да пацијенти што лакше и што брже заврше своје потребе, да не размишљају о путовањима, одласцима, чекањима. Видите да су гужве и на примарној здравственој заштити, али на овај начин ћемо мало смањити терет секундарној здравственој заштити, како би се тамо колеге могле посветити квалитетнијој обради пацијента", рекао је Дејан Кустурић, директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Из Фонда здравственог осигурања такође су најавили увођење мобилне апликације, уз помоћ које ће пацијенти имати увид у своје здравствене податке и трошкове који се остварују по основу здравствене заштите, као и спровођење анкета, које ће бити анонимне, а у којим ће осигураници моћи да изразе задвољство или незадовољство пруженом здравственом услугом.

