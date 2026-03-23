23.03.2026
Данас је, оснивачком скупштином у Банском двору, формирана Асоцијација патриота Републике Српске. Састоји се од удружења проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата и одређеног броја академске заједнице, уз подршку представника институција Српске. Предсједник Асоцијације је професор др Слободан Жупљанин.
Један од начина дјеловања је институционални. Кључна ријеч у будуће вријеме ће бити патриота. Политичке партије и институције, као чин подршке, патриотизму отварају врата.
У отворенијем приступу за јавност, биће организовани и округли столови, научне трибине, те стручне трибине у образовним институцијама и наставно-научне програме, између осталог.
Како сазнајемо, три су потпредсједника:
За предсједника Скупштине организације изабран је професор др Витомир Поповић из Бањалуке. Асоцијацији је приступило више од 20 удружења.
