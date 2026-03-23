Формирана Асоцијација патриота Републике Српске

Аутор:

АТВ

23.03.2026

20:43

Данас је, оснивачком скупштином у Банском двору, формирана Асоцијација патриота Републике Српске. Састоји се од удружења проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата и одређеног броја академске заједнице, уз подршку представника институција Српске. Предсједник Асоцијације је професор др Слободан Жупљанин.

Један од начина дјеловања је институционални. Кључна ријеч у будуће вријеме ће бити патриота. Политичке партије и институције, као чин подршке, патриотизму отварају врата.

У отворенијем приступу за јавност, биће организовани и округли столови, научне трибине, те стручне трибине у образовним институцијама и наставно-научне програме, између осталог.

Како сазнајемо, три су потпредсједника:

  • професор др Љубинко Митровић
  • доцент др Дарко Матијашевић
  • и Огњен Вукојевић из Омладинског савјета Републике Српске.

За предсједника Скупштине организације изабран је професор др Витомир Поповић из Бањалуке. Асоцијацији је приступило више од 20 удружења.

Више из рубрике

Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију

Друштво

Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију

31 мин

0
Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото 5 бројеви - ово су резултати

1 ч

0
Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

Друштво

Један документ грађанима БиХ олакшава улазак у ЕУ

2 ч

0
Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?

Друштво

Зашто се пета седмица Васкршњег поста назива Глува недјеља?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице

21

02

Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

21

00

Селак: Српска пружа пуну подршку породици Лозо и свим Србима у Мостару и ФБиХ

20

49

Двоје мртвих, десетине повријеђених: Објављен снимак авионске несреће

20

48

Нови систем вађења крви у Републици Српској

