Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију

АТВ

23.03.2026

20:42

Обустављају се летови из БиХ за популарну дестинацију

Нискотарифна авиокомпанија Виз Ер привремено ће обуставити летове на релацији Тузла – Ларнаца, и то већ након кратког периода операција.

Како показују подаци из система резервација и специјализованих авио-извора, линија која би требала бити успостављена 31. марта саобраћаће свега три седмице, до 18. априла, с два лета седмично.

Обустава до краја септембра

Након тога, летови ће бити обустављени све до 22. септембра, када је планирано њихово поновно успостављање.

Ова линија требала је током љетне сезоне бити оперисана авионима типа Ербас А321нео капацитета 239 путника.

Разлози за привремену обуставу нису званично саопштени, али познато је да авио-индустрија биљежи поремећаје у потражњи за Кипром усљед безбједносне ситуације на Блиском истоку.

Повећање операција из Тузле

То је раније довело до отказивања путовања и прилагођавања реда летења код више авиокомпанија.

Упркос томе, Виз Ер овог љета планира значајно повећати обим операција из Тузле. Током јула и августа очекује се укупно 400 летова (долазних и одлазних).

То представља раст од 119 одсто у односу на исти период прошле године, док би капацитет требао порасти за 156 одсто, на око 95.600 сједишта мјесечно.

