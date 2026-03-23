Мартовска зима се не зеза: Најављено до метар снијега у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
23.03.2026
17:31
Коментари:0
Зима се очигледно не зеза ни крајем марта, с обзиром на посљедње најаве на Фејсбук страници БХ Метео. Метеоролози у појединим дијеловима најављују и до метар снијега.
Сам крај трећег мјесеца у години доноси нам ниске температуре и нове сњежне падавине, тврде метеоролози.
Хладноћа и падавине би могле трајати, према овој прогнози, од 26. до 31. марта.
Сцена
Развод није био крај: Ана Ивановић повукла радикалан потез према Швајнштајгеру
"Киша и снијег који се може спустити до низија, најприје Крајине гдје ће га према задњим прогнозама бити и највише", најавили су.
У брдско-планинским подручјима БиХ, најприје Крајини може пасти и око метар снијега
"Иако је главнина зиме иза нас, оваква захлађења кроз март и април нас подсјећају да се све до маја не можемо у потпуности опустити, задњих година смо и навикли на овакве сценарије након често топлог и прољетног фебруара", упозорили су.
Метеоролог Недим Сладић најављује повратак зиме уз могуће сњежне падавине. Према његовим процјенама, захлађење које стиже од сриједе може потрајати до половине априла.
Свијет
Пожар захватио породичну кућу: Погинули новинарка и њено троје дјеце
"Нови угриз зиме у Босни и Херцеговини, у склопу утицаја маритимно-поларне ваздушне масе повезан са премјештањем хладног фронталног поремећаја преко БиХ те припадајуће Ђеновске циклоне, је у најави за други дио четвртка, 26.03.2026. године. И не, није ништа неуобичајено што већ нисмо до сада видјели. На краткотрајне угризе зиме морамо бити спремни све до средине априла мјесеца", каже Сладић.
Хроника
Тежак судар два камиона и два аута, има повријеђених
"Чињенично, већина нас је зиму отписала још са доласком натпросјечно високих температура ваздуха крајем јануара мјесеца, а које су наставиле се и кроз већи дио фебруара, али и текућег мјесеца. Иако ће се на крају испоставити да су јануарске сњежне падавине заиста и биле главни дио зиме, често занемарујемо оне касне краткотрајне угризе зиме који нажалост често учине више штете него користи, нарочито послије периода са високим дневним температурама ваздуха које пријевремено убрзају вегетацијски циклус. Као и протеклих година, готово увијек се спотакнемо на овај мали, али врло битан детаљ", пише Сладић.
Комплетну прогнозу Недима Сладића погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
