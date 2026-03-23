Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

АТВ

23.03.2026

10:19

Главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић најавио је за данас састанак о даљим корацима након што им је забрањена блокада границе.

"Видјећемо како ће се ствари одвијати. Јутрос је полиције било на све стране. Нисам укључен у тај дио, али сачекаћемо састанак, па видјети", рекао је Пеулић Срни.

Према његовим ријечима, састанак ће бити одржан у 14.00 часова.

Нема блокаде граничног прелаза Градишка

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је синоћ да неће дозволити да блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима, које је најавио Конзорцијум "Логистика", угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга.

Влада Републике Српске синоћ је на телефонској сједници затражила од МУП-а Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.

Конзорцијум "Логистика" за данас је најавио блокаде граничних прелаза према ЕУ због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

