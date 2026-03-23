МУП Српске прати протесте

23.03.2026
Превозници су јутрос од седам часова, 23. марта, започели нове протесте, а све прате припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Касно синоћ је Влада Републике Српске затражила од МУП-а да предузме све активности и мјере како би спријечили најављени протест и блокаде граничних прелаза.
"У складу са закључком који је Влада Републике Српске донијела на вечерашњој телефонској сједници, Министарство унутрашњих послова неће дозволити да најављена блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима које је најавило Конзорцијум „Логистика“ угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга. Апелујемо на Конзорцијум „Логистика“ поштују законске прописе и не доведу у питање нормално одвијање саобраћаја на путевима", наводе из МУП-а.
Иако су у почетку дјеловали заједно, превозници у Србији нису организовали нове блокаде, док су исте у Црној Гори забрањене.
Јуче је, 22. марта, кантонална полиција у ФБиХ забранила окупљање и блокаде превозника.
