МУП Српске прати протесте

23.03.2026

МУП Српске прати протесте
Превозници су јутрос од седам часова, 23. марта, започели нове протесте, а све прате припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Касно синоћ је Влада Републике Српске затражила од МУП-а да предузме све активности и мјере како би спријечили најављени протест и блокаде граничних прелаза.

"У складу са закључком који је Влада Републике Српске донијела на вечерашњој телефонској сједници, Министарство унутрашњих послова неће дозволити да најављена блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима које је најавило Конзорцијум „Логистика“ угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга. Апелујемо на Конзорцијум „Логистика“ поштују законске прописе и не доведу у питање нормално одвијање саобраћаја на путевима", наводе из МУП-а.

Блокада превозника на ГП Градишка
Блокада превозника на ГП Градишка

Нема блокада у Србији и Црној Гори

Иако су у почетку дјеловали заједно, превозници у Србији нису организовали нове блокаде, док су исте у Црној Гори забрањене.

Јуче је, 22. марта, кантонална полиција у ФБиХ забранила окупљање и блокаде превозника.

