Logo
Large banner

Митрополит Јоаникије: Пост води у тајну страдања и васкрсења

Извор:

СРНА

22.03.2026

11:06

Коментари:

0
Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије истакао је да овај пост, који је припрема за васкрсење Христово, носи печат највећег празника који вјернике уводи у тајну страдања и васкрсења Христовог.

Митрополит Јоаникије је на предавању које је одржао у Цркви Светог Спаса у Херцег Новом на тему "У навечерје васкрсења" нагласио да је пост припрема за васкрсење Христово и да је то добар почетак, па ће стога бити добар и крај, јер је циљ благословен и велик.

Он је поручио да пост треба да води у близину Божију.

- Господ Исус Христос постио је 40 дана и 40 ноћи, одмах послије свога крштења, прије почетка своје проповиједи. Њему тај пост није требао, а нама служи за очишћење гријехова и открива нам суштину - истиче митрополит Јоаникије.

Митрополит је нагласио да се сва искушења, страсти и слабости лијече постом и молитвом, те да пост људима омогућава да иду путем Христовим.

Подијели:

Таг :

Mitropolit Joanikije

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Због птичијег грипа пријети несташица јаја

14

38

На ивици терена: Кенан Камењаш

14

13

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

13

47

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

13

41

Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner