Митрополит Јоаникије: Пост води у тајну страдања и васкрсења

Извор:
СРНА
22.03.2026
11:06
Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Јоаникије истакао је да овај пост, који је припрема за васкрсење Христово, носи печат највећег празника који вјернике уводи у тајну страдања и васкрсења Христовог.
Митрополит Јоаникије је на предавању које је одржао у Цркви Светог Спаса у Херцег Новом на тему "У навечерје васкрсења" нагласио да је пост припрема за васкрсење Христово и да је то добар почетак, па ће стога бити добар и крај, јер је циљ благословен и велик.
Он је поручио да пост треба да води у близину Божију.
- Господ Исус Христос постио је 40 дана и 40 ноћи, одмах послије свога крштења, прије почетка своје проповиједи. Њему тај пост није требао, а нама служи за очишћење гријехова и открива нам суштину - истиче митрополит Јоаникије.
Митрополит је нагласио да се сва искушења, страсти и слабости лијече постом и молитвом, те да пост људима омогућава да иду путем Христовим.
