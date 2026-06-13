Додик: Уставни суд БиХ намјерно одуговлачи са одлуком о Шмитовом закону

Аутор:АТВ
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Уставни суд БиХ намјерно одуговлачи са одлуком о оцјени уставности одредби Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит, каже предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
"Намјерно одгађају доношење одлуке која се мора донијети или ће још једном показати да су нешто што је изван права или изван било какве подршке Уставу јер Устав прецизно и јасно каже да у БиХ законе може донијети само Парламентарна скупштина и нико други. Ако они у Уставном суду кажу да неко други може, који то онда Устав они штите", каже Додик.
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Како је навео, све је то дио "политичке ујдурме Сарајева и дијела међународне заједнице".Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске у децембру прошле године поднио је апелацију Уставном суду БиХ за оцјену уставности појединих одредаба Кривичног закона БиХ које је наметнуо Кристијан Шмит.
Према одредбама Кривичног закона БиХ, неизвршавање одлука "високог представника" довело до је пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
СНСД је у апелацији доставо сет аргумента у вези са измјенама и допунама Кривичног закона БиХ који указују да је одлука Шмита супротна Уставу БиХ и да високи представник није орган предвиђен Уставом БиХ.
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Овом апелацијом посланички Клуб СНСД-а покушава уз јасне правне аргументе да доведе Уставни суд БиХ у ситуацију да из овог закона избаци одредбе које се односе на то да неизвршавање одлука "високог представника" не може бити правна норма у БиХ.
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