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Додик: Жељка Цвијановић ће бити мој приједлог за српског члана Предсједништва БиХ

Аутор:

АТВ
13.06.2026 13:44

Коментари:

8
Додик: Жељка Цвијановић ће бити мој приједлог за српског члана Предсједништва БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Жељка Цвијановић се намеће као једини кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је ово истакао на сједници Предсједништва Актива жена СНСД-а, додајући да ће се о томе одредити органи странке, али да он не крије да ће Цвијановић бити његов приједлог.

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"Сматрам да Актив жена има право да предлаже. Ја не кријем да је Жељка Цвијановић мој приједлог за ту функцију", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

СНСД

Коментари (8)

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