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Дарко Младић: Циљ останка мога оца у Хагу јесте мучење

Аутор:

АТВ
13.06.2026 09:57

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Фото: АТВ

У Савјету безбједности у Њујорку одржана је полугодишња дебата о Међународном механизму за кривичне судове у Хагу. Нехуманом и незаконитом назвала је руска представница у УН одлуку предсједнице суда о непуштању генерала Ратка Младића на привремену слободу у Србију ради лијечења.

Предсједница Грасијела Гати Сантана тврди да је одлука донесена "у складу са правним начелима". Син генерала Ратка Младића, Дарко Младић је рекао да је стање његовог оца све лошије и очигледно у Хагу не може да му се пружи адекватна њега.

"Јучерашње поруке из УН довољно говоре. Представници Трибунала заклињу се иза општих фраза док се истовремено понашају супротно, дискриминишући жртве и оптужене до мјере да им се брутално одузимају сва права, као мом оцу", рекао је генералов син за РТРС.

Руска Федерација је, каже, искритиковала рад Трибунала наводећи аргументе.

"Чини се да будућност Трибунала неће бити онаква како се надају представници овога суда. Мислим да је прилично јасно да је расположење међународне заједнице тако да је Механизам дошао до свог краја. Каква је будућност видјећемо крајем јуна", рекао је Младић.

Очекују, каже, договоре на дописе које су слали по питању лијечења генерала у Србији.

" Циљ садашњег останка мога оца у Хагу јесте мучење. Примјењују "Мендела правила". Крше се сва правила функционисања УН-а", каже Младић.

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