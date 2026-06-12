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Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

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АТВ
12.06.2026 17:42

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Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

У Савјету безбједности у Њујорку у току је полугодишња дебата о Међународном механизму за кривичне судове у Савјету безбједности УН. Извјештаје су поднијели главни тужилац Серж Брамерц и предсједница Механизма Грасијела Гати Сантана.

Руска представница у Савјету безбједности УН рекла је да је одлука предсједнице суда о непуштању генерала Ратка Младића на привремену слободу у Србију ради лијечења нехумана и незаконита.

- Такође, најбоље би било да сви осуђеници своје казне служе у матичним земљама, уз одговарајући надзор - навела је она.

Представник САД рекао је да САД подржавају завршетак рада Механизма у смислу истрага.

- Потребно је дати подршку домаћим институцијама и националним тужилаштвима. Мора се промијенити и садашњи статут Механизма - рекао је он.

Дебата ће бити усредсређена на завршетак преосталих правних случајева, пренос техничких функција на националне јурисдикције и управљање историјским архивама.

Подсјећамо, руски амбасадор при УН Василиј Небензја позвао је на сједници Савјета безбједности 12. маја Механизам да ослободи генерала Ратка Младића из хуманих разлога или ће у супротном бити одговоран за наставак погоршавање његовог здравственог стања, преноси РТРС.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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