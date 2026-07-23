Цијене нафте расту: Пробијена психолошка граница

Свјетске цијене нафте порасле су за шест одсто у четвртак, при чему је цијена барела сирове нафте марке „Брент“ порасла изнад 100 долара, слиједи из података са берзе.

Према стању од 16.15 по московском времену, цијена септембарских фјучерса сирове нафте марке „Брент“ порасла је за 6,38 одсто у односу на претходно затварање – на 100,07 долара по барелу, што је први пут од 22. маја да је цијена порасла изнад 100 долара.

Истовремено, септембарски фјучерси нафте марке ВТИ (West Texas Intermediate) порасли су за 5,36 одсто – на 91,48 долара по барелу.

Шта је "психолошка граница"

У економији и трговини енергентима, појам психолошке границе нафте односи се на кључне округле цифре (нпр. $50, $80 или $100 по барелу) које немају математичко упориште, али снажно утичу на понашање инвеститора, берзанске спекулације и глобалне економске прогнозе.