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Трамп: Нема нуклеарног споразума ако се Саудијци не придруже Аврамових споразума

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 17:06

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Трамп: Нема нуклеарног споразума ако се Саудијци не придруже Аврамових споразума
Фото: Tanjug / AP / Saul Loeb

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да договор са Саудијском Арабијом о успостављању цивилног нуклеарног програма зависи од признања Израела придруживањем Ријада Аврамовом споразуму.

Најављени споразум о успостављању цивилног нуклеарног програма у заливској краљевини "биће одобрен, али у потпуности зависи од тога да се Саудијска Арабија придружи веома поштованом и успјешном Аврамовом споразуму", рекао је Трамп.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да би признање од Саудијске Арабије, регионалне силе и домовине најсветијих исламских мјеста, био "историјски скок" према миру на Блиском истоку, пренијела је агенција АФП.

Саудијска Арабија се до сада опирала притиску САД да се придружи Аврамовом споразуму са Израелом, и инсистирала је на формирању палестинске државе прије него што понуди признање.

Уколико би нуклеарни споразум био склопљен, америчке компаније би генерисале милијарде долара и то би била велика побједа за Саудијску Арабију на економском и дипломатском фронту.

Шта су Аврамови споразуми

Аврамови споразуми (енгл. Abraham Accords) представљају историјски низ договора о нормализацији дипломатских односа између Израела и неколико арапских држава, потписан 2020. године под покровитељством Сједињених Америчких Држава.

Ови споразуми су добили назив по Авраму, заједничком праоцу три велике монотеистичке религије — јудаизма, хришћанства и ислама, чиме је симболично наглашена тежња за миром и вјерском толеранцијом на Блиском истоку.

Кључне појединости о овом споразуму укључују:

Потписници: Први споразум су 15. септембра 2020. године у Вашингтону потписали Израел, Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) и Бахреин. Касније су се овом процесу придружили Судан и Мароко.

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Тагови :

Доналд Трамп

Саудијска Арабија

Израел

Аврамови споразуми

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