Стигло драматично признање из Кијева: Украјина у страшном проблему!

Аутор:АТВ редакција
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Теретни бродови престали су да пристају у украјинске црноморске луке због све лошије безбједносне ситуације, изјавио је министар аграрне политике Украјине Тарас Висоцки.
Висоцки је рекао да власти раде на поновном отварању лука - мада није пружио детаље - и нагласио да су одлуку о заобилажењу украјинских лука на Црном мору донијели сами бродовласници.
"Ми као држава нисмо увели никакве рестрикције, то је била одлука бродовласника", рекао је и нагласио да је црноморски коридор од суштинске важности за националну безбједност Украјине.
Раније је због напада на објекте у Одеској области највећи оператер контејнерског превоза "Маерск" обуставио рад у црноморским лукама Украјине.
Оружане снаге Русије наносе ударе на лучку инфраструктуру која се користи у интересу украјинских оружаних снага.
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