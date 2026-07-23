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Стигло драматично признање из Кијева: Украјина у страшном проблему!

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 16:46

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Стигло драматично признање из Кијева: Украјина у страшном проблему!
Фото: Tanjug / AP / Michael Shtekel

Теретни бродови престали су да пристају у украјинске црноморске луке због све лошије безбједносне ситуације, изјавио је министар аграрне политике Украјине Тарас Висоцки.

Висоцки је рекао да власти раде на поновном отварању лука - мада није пружио детаље - и нагласио да су одлуку о заобилажењу украјинских лука на Црном мору донијели сами бродовласници.

"Ми као држава нисмо увели никакве рестрикције, то је била одлука бродовласника", рекао је и нагласио да је црноморски коридор од суштинске важности за националну безбједност Украјине.

Раније је због напада на објекте у Одеској области највећи оператер контејнерског превоза "Маерск" обуставио рад у црноморским лукама Украјине.

Оружане снаге Русије наносе ударе на лучку инфраструктуру која се користи у интересу украјинских оружаних снага.

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Тагови :

Украјина

Русија

Црно море

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