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Предсједништво БиХ: Усвојен извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 16:50

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Предсједништво БиХ: Усвојен извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета
Фото: Predsjedništvo BiH

Предсједништво БиХ усвојило је данас извјештај о извршењу буџета институција и међународних обавеза БиХ за прошлу годину, који ће бити достављен Парламентарној скупштини БиХ на разматрање и усвајање.

Примљена је к знању информација Министарства спољних послова у Савјету министара о спровођењу закључка Предсједништва БиХ у случају Трговска гора.

На данашњој сједници је донесена одлука о приступању БиХ Уговору о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Предсједништво БиХ је донијело одлуку о именовању шефа Групе штабног особља Оружаних снага БиХ у Мисији обуке ЕУ у Централноафричкој Републици.

Донесена је одлука о прихватању и одређивању потписника Амандмана број један на Споразум о финансирању за Пројекат пољоприведног развоја и руралних предузећа /РЕАДП/ између БиХ и Међународног фонда за пољопривредни развој /ИФАД/.

Предсједништво БиХ донијело је одлуку о приступању БиХ Конвенцији о Бироу Европске конференције цивилне авијације.

Донесене су одлуке о прихватању споразума између Савјета министара, влада Бугарске, Хрватске, Мађарске, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Србије, Словачке и Словеније о сарадњи и координацији при трагању и спасавању у авијацији, те одређени потписници.

Предсједништво је прихватило споразум између Шведске и Савјета министара у вези са грантом за програм "Институционално јачање за резултате у родној равноправности".

Донесена је одлука о измјени одлуке о приступању БиХ Хашкој конвенцији о признању и извршењу страних судских одлука у грађанским или трговачким стварима из 2019. године.

Предсједништво БиХ је донијело одлуку о давању одобрења за закључивање Меморандума о разумијевању између Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ и Агенције за иновације, научно-технолошки развој и предузетништво Сјеверне Македоније.

Усвојени су сажети финансијски извјештаји Централне банке БиХ за први квартал ове године.

Предсједништво БиХ је прихватило покровитељство самита о вјештачкој интелигенцији, који ће, у организацији Института "Блум", бити одржан 15. и 16. октобра у Сарајеву.

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Таг :

Предсједништво БиХ

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