Предсједништво БиХ: Усвојен извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво БиХ усвојило је данас извјештај о извршењу буџета институција и међународних обавеза БиХ за прошлу годину, који ће бити достављен Парламентарној скупштини БиХ на разматрање и усвајање.
Примљена је к знању информација Министарства спољних послова у Савјету министара о спровођењу закључка Предсједништва БиХ у случају Трговска гора.
На данашњој сједници је донесена одлука о приступању БиХ Уговору о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Предсједништво БиХ је донијело одлуку о именовању шефа Групе штабног особља Оружаних снага БиХ у Мисији обуке ЕУ у Централноафричкој Републици.
Донесена је одлука о прихватању и одређивању потписника Амандмана број један на Споразум о финансирању за Пројекат пољоприведног развоја и руралних предузећа /РЕАДП/ између БиХ и Међународног фонда за пољопривредни развој /ИФАД/.
Предсједништво БиХ донијело је одлуку о приступању БиХ Конвенцији о Бироу Европске конференције цивилне авијације.
Донесене су одлуке о прихватању споразума између Савјета министара, влада Бугарске, Хрватске, Мађарске, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Србије, Словачке и Словеније о сарадњи и координацији при трагању и спасавању у авијацији, те одређени потписници.
Предсједништво је прихватило споразум између Шведске и Савјета министара у вези са грантом за програм "Институционално јачање за резултате у родној равноправности".
Донесена је одлука о измјени одлуке о приступању БиХ Хашкој конвенцији о признању и извршењу страних судских одлука у грађанским или трговачким стварима из 2019. године.
Предсједништво БиХ је донијело одлуку о давању одобрења за закључивање Меморандума о разумијевању између Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ и Агенције за иновације, научно-технолошки развој и предузетништво Сјеверне Македоније.
Усвојени су сажети финансијски извјештаји Централне банке БиХ за први квартал ове године.
Предсједништво БиХ је прихватило покровитељство самита о вјештачкој интелигенцији, који ће, у организацији Института "Блум", бити одржан 15. и 16. октобра у Сарајеву.
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