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Пуцњава код Дечана: Има мртвих

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 17:24

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Једна особа смртно је страдала данас у селу Стреоц код Дечана, а полиција сумња да је ријеч о несрећном случају и да се инцидент догодио међу члановима породице.

Портпарол полиције за регион Пећи Дритон Ругова навео је да је полиција у 13.42 часова примила информацију да се у дворишту у Стреоцу налази тијело страдале особе.

"Примили смо информацију да се у дворишту налази убијена особа. Сумња се на убиство из нехата међу члановима породице. Одузето је једно ватрено оружје, а полицијске јединице се налазе на мјесту догађаја", рекао је Ругова за Газету експрес.

На лице мјеста изашао је и дежурни тужилац, што је потврдио Шкодран Никчи из Основног тужилаштва у Пећи.

"Државни тужилац и све релевантне полицијске јединице налазе се на мјесту догађаја и предузимају неопходне истражне радње. За сада могу да пружим само ове информације", изјавио је Никчи, а преноси Косово онлајн.

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Тагови :

Дечани

Пуцњава

трагедија

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