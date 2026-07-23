Пуцњава код Дечана: Има мртвих

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа смртно је страдала данас у селу Стреоц код Дечана, а полиција сумња да је ријеч о несрећном случају и да се инцидент догодио међу члановима породице.
Портпарол полиције за регион Пећи Дритон Ругова навео је да је полиција у 13.42 часова примила информацију да се у дворишту у Стреоцу налази тијело страдале особе.
"Примили смо информацију да се у дворишту налази убијена особа. Сумња се на убиство из нехата међу члановима породице. Одузето је једно ватрено оружје, а полицијске јединице се налазе на мјесту догађаја", рекао је Ругова за Газету експрес.
На лице мјеста изашао је и дежурни тужилац, што је потврдио Шкодран Никчи из Основног тужилаштва у Пећи.
"Државни тужилац и све релевантне полицијске јединице налазе се на мјесту догађаја и предузимају неопходне истражне радње. За сада могу да пружим само ове информације", изјавио је Никчи, а преноси Косово онлајн.
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