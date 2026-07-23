Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

Аутор:АТВ редакција
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У току је велика полицијска акција у Регенсбургу, у Њемачкој, гдје је, како се сумња, најмање један осумњичени упао у банку и узео клијенте и запослене за таоце приликом покушаја пљачке.
Према извјештају Билда, службеник банке који је тешко повријеђен, преминуо је у болници од задобијених повреда. Тешко наоружани специјалци у заштитној опреми заузели су позиције око банке.
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Како је саопштила портпаролка полиције, осумњичени мушкарац је наоружан ножем и још се налази у банци.
+++ EIL +++ Verletzter Mann nach Messerangriff in Regensburger Bank gestorben - Polizei vor Ort https://t.co/NDK3ghPiCR— ZDFheute (@ZDFheute) July 23, 2026
Полиција вјерује да се у банци и даље налази више особа.
За сада ниједан полицајац није ушао у зграду, док су око објекта распоређене бројне полицијске снаге, укључујући специјалце и хеликоптер.
Мотив нападача за сада није познат, а полиција није примила никакве захтјеве од отмичара. Грађанима је упућен апел да избјегавају подручје око банке док траје интервенција.
(Телеграф)
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