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Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:06

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Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

У току је велика полицијска акција у Регенсбургу, у Њемачкој, гдје је, како се сумња, најмање један осумњичени упао у банку и узео клијенте и запослене за таоце приликом покушаја пљачке.

Према извјештају Билда, службеник банке који је тешко повријеђен, преминуо је у болници од задобијених повреда. Тешко наоружани специјалци у заштитној опреми заузели су позиције око банке.

policija njemacka

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Како је саопштила портпаролка полиције, осумњичени мушкарац је наоружан ножем и још се налази у банци.

Полиција вјерује да се у банци и даље налази више особа.

За сада ниједан полицајац није ушао у зграду, док су око објекта распоређене бројне полицијске снаге, укључујући специјалце и хеликоптер.

Мотив нападача за сада није познат, а полиција није примила никакве захтјеве од отмичара. Грађанима је упућен апел да избјегавају подручје око банке док траје интервенција.


(Телеграф)

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Тагови :

Њемачка

талачка криза

банка

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