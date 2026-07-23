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Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 18:46

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Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"
Фото: ATV

Свјежије вријеме почело је у Србији од почетка ове недјеље и температуре широм земље данима уназад не прелазе 25 степени уз повремене пљускове са грмљавином.

До средине сљедеће недјеље требало би да се задржи слично вријеме, а метеоролог Иван Ристић је у новој временској прогнози открио да нови топлотни талас почиње на самом крају јула када ће температуре бити између 35 и 40 степени.

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"Азорски антициклон продужио је своју владавину за недјељу дана и померио почетак најављеног топлотног таласа за за сам крај јула. На трон крајем јула долази афрички антициклон и пратећа топлотна купола", започео је Ристић.

Када почиње нови топлотни талас?

Према његовом објашњењу, у Србију стиже врео ваздух из Шпаније и Марока и на самом крају јула почиње нови топлотни талас када ће температуре бити између 35 и 40 степени. Исто вријеме биће и почетком августа.

"Врео ваздух из Шпаније и Марока кренуће према западној и средњој Европи али и Балкану. Сам крај јула и прва декада августа врели талас са тропским ноћима и максималним температурама између 35 и 40 степени", наставља Ристић.

Засад није познато да ли ће температуре бити изнад 40 степени крајем јула и почетком августа. Нови топлотни талас почиње на самом крају јула када ће температуре бити између 35 и 40 степени.

"Да ли ћемо прећи ту психолошку границу од 40 степени видјећемо, али постоје велике шансе, поготово у Војводини и дијелу централне и југоисточне Србије, такозваним нашим 'врелим тачкама'. Излуфтирајте станове, имате нешто мање од недјељу дана до скретања ветрова на јужне и почетак врелих дана", закључио је метеоролог Иван Ристић.

(Мондо)

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