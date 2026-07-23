Метеоролог открио када почиње нови топлотни талас: "Температуре близу 40 степени"

Аутор:АТВ редакција
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Свјежије вријеме почело је у Србији од почетка ове недјеље и температуре широм земље данима уназад не прелазе 25 степени уз повремене пљускове са грмљавином.
До средине сљедеће недјеље требало би да се задржи слично вријеме, а метеоролог Иван Ристић је у новој временској прогнози открио да нови топлотни талас почиње на самом крају јула када ће температуре бити између 35 и 40 степени.
Друштво
Ево какво вријеме метеоролози најављују за сутра
"Азорски антициклон продужио је своју владавину за недјељу дана и померио почетак најављеног топлотног таласа за за сам крај јула. На трон крајем јула долази афрички антициклон и пратећа топлотна купола", започео је Ристић.
Према његовом објашњењу, у Србију стиже врео ваздух из Шпаније и Марока и на самом крају јула почиње нови топлотни талас када ће температуре бити између 35 и 40 степени. Исто вријеме биће и почетком августа.
"Врео ваздух из Шпаније и Марока кренуће према западној и средњој Европи али и Балкану. Сам крај јула и прва декада августа врели талас са тропским ноћима и максималним температурама између 35 и 40 степени", наставља Ристић.
Засад није познато да ли ће температуре бити изнад 40 степени крајем јула и почетком августа. Нови топлотни талас почиње на самом крају јула када ће температуре бити између 35 и 40 степени.
"Да ли ћемо прећи ту психолошку границу од 40 степени видјећемо, али постоје велике шансе, поготово у Војводини и дијелу централне и југоисточне Србије, такозваним нашим 'врелим тачкама'. Излуфтирајте станове, имате нешто мање од недјељу дана до скретања ветрова на јужне и почетак врелих дана", закључио је метеоролог Иван Ристић.
(Мондо)
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