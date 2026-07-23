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Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 19:44

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Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже
Фото: Tanjug / AP / Pamela Smith

Модни избор шпанске инфлуенсерке о којој се ових дана прича, Инес Гарсије Сантос, иначе дјевојке репрезентативца Шпаније Ламина Јамала, која је присуствовала финалном мечу на Свјетском првенству у фудбалу, потпуно је одушевио модне инфлуенсерке и трендсетерке.

Комад одјеће који је многим женама на први поглед био одличан јесу њене широке фармерке с бочним прорезима кројене тако да визуелно издужују ноге и откривају чланке.

Овај модел фармерки се лако прилагођава различитим стиловима и зато је још интересантнији, а Инес, коју на Инстаграму прави 3,6 милиона људи, носила их је уз горњи дио фудбалског дреса.

Ради се о моделу Loewe Paula’s Ibiza Cut Out Cropped Jeans из колекције Paula’s Ibiza 2026. те шпанске луксузне куће. У поређењу с традиционалним фармеркама, овај дизајн дјелује прозрачније и женственије, а бочни прорези представљају модерни детаљ на класичном одјевном предмету.

Инес је свој стајлинг употпунила Loewe Mini Amazona 180 торбом и једноставним црним равним сандалама истог бренда. Цијена фармерки је око 780 евра, а могу се пронаћи на снижењу за 546 евра.

(Б92)

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Тагови :

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хлаче

Инес Гарсије Сантос

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