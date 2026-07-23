Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Модни избор шпанске инфлуенсерке о којој се ових дана прича, Инес Гарсије Сантос, иначе дјевојке репрезентативца Шпаније Ламина Јамала, која је присуствовала финалном мечу на Свјетском првенству у фудбалу, потпуно је одушевио модне инфлуенсерке и трендсетерке.
Комад одјеће који је многим женама на први поглед био одличан јесу њене широке фармерке с бочним прорезима кројене тако да визуелно издужују ноге и откривају чланке.
Овај модел фармерки се лако прилагођава различитим стиловима и зато је још интересантнији, а Инес, коју на Инстаграму прави 3,6 милиона људи, носила их је уз горњи дио фудбалског дреса.
Ради се о моделу Loewe Paula’s Ibiza Cut Out Cropped Jeans из колекције Paula’s Ibiza 2026. те шпанске луксузне куће. У поређењу с традиционалним фармеркама, овај дизајн дјелује прозрачније и женственије, а бочни прорези представљају модерни детаљ на класичном одјевном предмету.
Инес је свој стајлинг употпунила Loewe Mini Amazona 180 торбом и једноставним црним равним сандалама истог бренда. Цијена фармерки је око 780 евра, а могу се пронаћи на снижењу за 546 евра.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
00
20
45
20
36
20
35
20
24
Тренутно на програму