Да ли сте више свој знак или подзнак у хороскопу?

Аутор:АТВ редакција
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Када говоримо о астрологији, многи се питају шта заправо има већи утицај - хороскопски знак на основу датума рођења или астролошки знак одређен тачним временом рођења. Иако астрологија није научно доказана метода, многи људи је користе као занимљив алат за упознавање сопствених карактеристика.
Сунчев знак, или хороскопски знак у коме се Сунце налазило у тренутку рођења, најпознатији је дио наталне карте. Повезан је са основним карактером, животним циљевима, начином изражавања себе и оним што особа жели да постане.
Када неко каже „Ја сам Лав“ или „Ја сам Вага“, најчешће говори о свом сунчевом знаку.
Знак или асцендент се одређује временом и мјестом рођења. У астрологији се повезује са начином на који особа дјелује у свијету, њеним понашањем у новим ситуацијама и утиском који оставља на друге.
Зато се често каже да подзнак представља „маску“ или спољашњи слој личности, док сунчев знак описује оно што се налази дубље у карактеру.
Неки људи тврде да се више проналазе у опису свог подзнака него у знаку Сунца. Један од разлога је тај што је знак повезан са понашањем које други људи прво примјете.
На примјер, особа може имати мирнији Сунчев знак, али подзнак који јој даје отворенији, енергичнији или одлучнији изглед.
Према астролошким тумачењима, знак и подзнак Сунца не треба посматрати одвојено. Заједно, они наводно стварају потпунију слику личности - знак описује унутрашње потребе и идентитет, а подзнак описује начин на који се особа представља свијету.
Многи астролози такође посматрају положај Мјесеца и других планета како би добили шире тумачење наталне карте.
Ако астрологију посматрамо као симболички систем, оба елемента имају своју улогу. Сунчев знак говори о томе како особа види себе, док хороскопски знак описује како изгледа другима.
Управо је комбинација ових елемената оно што астрологију чини занимљивом и личном за многе.
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