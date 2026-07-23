Заборавите екране: Ово хобији су спас од стреса

Аутор:АТВ редакција
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У времену када већину дана проводимо испред екрана, непрекидно скролујући кроз друштвене мреже и покушавајући да будемо што продуктивнији, све више људи окреће се сасвим другачијем начину коришћења слободног времена.
Ако се питате да ли су наше баке биле дуговјечније и због активности које су спроводиле поред свакодневних послова, одговор је потврдан. Психолози сада сугеришу повратак заборављеним активностима у циљу очувања менталног здравља.
Плетење, вез, печење домаћих колача, баштованство или слагање пузли поново освајају популарност и постају својеврсни одговор на свакодневни стрес и дигитални замор. Ове активности, које су дуго биле повезиване са старијим генерацијама и због тога познате као "бакини хобији", данас добијају сасвим ново значење. Стручњаци истичу да то није само пријатан начин да се испуни слободно вријеме, већ да може значајно да допринесе бољем менталном здрављу, смањењу анксиозности и осјећају унутрашњег мира.
Назив може да звучи шаљиво, али нема негативно значење. Ријеч је о хобијима који су деценијама били карактеристични за старије генерације. То су једноставне и спорије активности које подразумевају рад рукама, без било каквог ослањања на технологију.
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"Ови аналогни хобији пружају оно што нам данас највише недостаје, а то су успоравање, ангажовање свих чула и слобода да стварамо без притиска да резултат мора бити савршен. У свом рад са клијентима често их укључујем у арт терапију јер помажу у регулацији емоција, ублажавању анксиозности и стварању малих тренутака радости", каже арт терапеуткиња Емили Шарп.
Међу активностима које доживљавају прави препород налазе се плетење и хеклање, вез и гоблени, као и керамика. Поред тога, све су популарнији цртање, сликање, рад пастелима, баштованство и гајење зачинског биља. Такође, млади се све чешће окрећу припреми домаћих колача и хљеба, писању писама, слагању пузли, друштвеним играма, те шивењу прекривача и раду са патчворк техником.
Иако је много лакше провести 1 сат на ТикТоку него научити прве кораке плетења или веза, све више људи бира управо другачије, спорије и аналогне активности. Списатељица и умјетница Енди Ривс, оснивач Крафт клуба у Кејптауну, каже да је посљедњих година примијетила велико интересовање млађих генерација.
"Људи желе стварна искуства која не укључују екран. Млађе генерације одбацују културу непрекидне јурњаве за успјехом, више воде рачуна о менталном здрављу и одрживом начину живота. Управо због тога привлачи их спор и промишљен процес стварања", објашњава Ривсова. Ручно израђени предмети данас имају додатну вриједност јер представљају нешто аутентично и јединствено у свијету масовне производње.
Бројна истраживања показују да креативни хобији могу значајно допринијети психолошком благостању, а њихов позитиван ефекат огледа се на више нивоа.
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Док плетете, мијесите тијесто или везете, готово је немогуће истовремено размишљати о десетинама обавеза или бескрајно прегледати садржаје на телефону. Креативне активности успоравају рад мозга и омогућавају да пажњу усмјеримо на оно што тренутно радимо. Додир материјала, покрети руку и концентрација враћају нас у садашњи тренутак и удаљавају од брига, објашњава психотерапеуткиња Ким Рипи. Психолози овакво стање називају "флоу", односно потпуном уроњеношћу у активност која доноси осјећај смирености и задовољства.
Понављање једноставних покрета има доказано умирујући ефекат на организам. Емили Шарп истиче да креативне активности могу да успоре убрзано дисање, смање навалу узнемирујућих мисли и помогну људима да поврате осјећај контроле над емоцијама. Креативни хобији активирају парасимпатички нервни систем, који је одговоран за одмор, опоравак и осјећај смирености. Код бројних клијената примијећено је како редовно бављење креативним радом смањује преплављеност анксиозношћу. Студија из 2019. године показала је да већ 10 минута цртања дневно може да поправи расположење и смањи ниво стреса, док су ефекти још израженији ако се ова навика одржава најмање 1 мјесец.
Једна од највећих предности ових хобија јесте што нас уче да прихватимо несавршеност. Циљ није да први шал изгледа као из бутика нити да колач буде савршен као из посластичарнице, већ је важно уживати у самом процесу стварања. Ким Рипи каже да управо кроз овакве активности многи њени клијенти постепено смањују притисак који свакодневно стављају пред себе, те себи дозволе да нешто не испадне савршено.
Тешко је истовремено бескрајно прегледати друштвене мреже и везети гоблен или обликовати глину. Креативне активности омогућавају да се на неко вријеме удаљимо од екрана, који часто подстичу поређење са другима и преоптерећеност информацијама. Када узмете четкицу, игле за плетење или рецепт за домаћи хљеб, поново се повезујете са једноставним задовољствима која укључују сва чула.
Иако многи ове хобије доживљавају као активности за усамљеност, они често окупљају људе. Радионице плетења, клубови за размену рецепата, заједничко баштованство или вечери друштвених игара стварају опуштен простор за дружење. Сусрети у клубовима подједнако су посвећени дружењу колико и самом стварању, јер када су руке заузете, разговор тече много природније.
Ако годинама нисте држали четкицу за сликање или игле за плетење, нема разлога за бригу јер стручњаци савјетују да кренете постепено. Изаберите једноставан хоби, попут бојанки за одрасле или израде накита од перлица, те дозволите себи да будете почетник.
Суштина је у стварању које доноси задовољство, развија креативност и смањује стрес. Управо због тога ови хобији данас нису симбол прошлих времена, већ једноставан и ефикасан начин да успоримо, умиримо мисли и свакодневици вратимо више радости, преноси еКлиника.рс.
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