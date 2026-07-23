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Медвјед ''заглавио'' на стубу високом 10 метара: Прича је имала тужан крај

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 08:46

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Медвјед се заглавио на стубу на висини од 10 метара.
Фото: Herald-Mail Media/Facebook/Screenshot

Необичан тренутак забиљежила је становница Новог Мексика. Наиме, црни медвјед се заглавио на врху телефонског стуба висине 10 метара.

На снимку, који је постао виралан и чија је аутентичност потврђена, види се медвјед како тешко дише док предњим шапама држи стуб, а задње ноге му висе са обје стране.

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Снимак је направила Шенон Маленс, која је путовала ауто-путем из Новог Мексика ка Оклахоми, када је у руралном подручју Гледстона примјетила животињу на врху стуба.

У позиву хитној служби, који је забиљежен на снимку, особа ван кадра је пријавила да се "медвкед налази на врху стуба уличне расвкете".

Оператер је одговорио да су већ примили дојаве о заглављеном медвједу и да су обавијестили државну службу за заштиту дивљих животиња "Гаме анд Фисх", али да у том тренутку није било могуће интервенисати, преноси Телеграф.рс.

Није преживио удар струје

Како је објашњено позиваоцу, стручњаци нису могли да успавају медвједа јер би, након седације, животиња вјероватно пала са велике висине и задобила тешке повреде.

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Снимак је објавило и Министарство унутрашњих послова САД, уз шаљиву поруку да "цијени ентузијазам за америчку енергетску доминацију, али да то није оно што су мислили", а видео је прикупио више од 230.000 прегледа.

Медвјед је касније, нажалост, угинуо.

Одјељење за рибу и дивље животиње Новог Мексика саопштило је да је животиња, упркос напорима локалних власти, доживјела струјни удар пре него што је могла да буде спасена.

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Тагови :

Ново Мексико

Медвјед

медвјед на стубу

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