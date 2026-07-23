Медвјед ''заглавио'' на стубу високом 10 метара: Прича је имала тужан крај

Аутор:АТВ редакција
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Необичан тренутак забиљежила је становница Новог Мексика. Наиме, црни медвјед се заглавио на врху телефонског стуба висине 10 метара.
На снимку, који је постао виралан и чија је аутентичност потврђена, види се медвјед како тешко дише док предњим шапама држи стуб, а задње ноге му висе са обје стране.
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Снимак је направила Шенон Маленс, која је путовала ауто-путем из Новог Мексика ка Оклахоми, када је у руралном подручју Гледстона примјетила животињу на врху стуба.
У позиву хитној служби, који је забиљежен на снимку, особа ван кадра је пријавила да се "медвкед налази на врху стуба уличне расвкете".
Оператер је одговорио да су већ примили дојаве о заглављеном медвједу и да су обавијестили државну службу за заштиту дивљих животиња "Гаме анд Фисх", али да у том тренутку није било могуће интервенисати, преноси Телеграф.рс.
Како је објашњено позиваоцу, стручњаци нису могли да успавају медвједа јер би, након седације, животиња вјероватно пала са велике висине и задобила тешке повреде.
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Снимак је објавило и Министарство унутрашњих послова САД, уз шаљиву поруку да "цијени ентузијазам за америчку енергетску доминацију, али да то није оно што су мислили", а видео је прикупио више од 230.000 прегледа.
Медвјед је касније, нажалост, угинуо.
Одјељење за рибу и дивље животиње Новог Мексика саопштило је да је животиња, упркос напорима локалних власти, доживјела струјни удар пре него што је могла да буде спасена.
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