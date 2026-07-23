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Евакуисано 12.000 људи због великог пожара у Француској

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 07:53

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Јуче је шуски пожар захватио подручје у близини Аркашонског басена у француском департману Жиронда. Пожар се проширио на око 2.000 хектара, а скоро 12.000 људи је евакуисано.

Власти су јутрос наложиле евакуацију још око 7.000 људи, а мјера се односи на шест кампова и једно стамбено насеље сјеверно од Кап Фереа, популарне туристичке дестинације током љетне сезоне, пренио је Фигаро.

Префектура је синоћ саопштила да је најмање 4.600 људи већ било евакуисано из домова и смјештајних објеката у угроженом подручју.

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Тагови :

пожар

Француска

пожар у Француској

евакуација

Ватрогасци

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