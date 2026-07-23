Евакуисано 12.000 људи због великог пожара у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Јуче је шуски пожар захватио подручје у близини Аркашонског басена у француском департману Жиронда. Пожар се проширио на око 2.000 хектара, а скоро 12.000 људи је евакуисано.
Власти су јутрос наложиле евакуацију још око 7.000 људи, а мјера се односи на шест кампова и једно стамбено насеље сјеверно од Кап Фереа, популарне туристичке дестинације током љетне сезоне, пренио је Фигаро.
Префектура је синоћ саопштила да је најмање 4.600 људи већ било евакуисано из домова и смјештајних објеката у угроженом подручју.
The wildfire in Saumos, Gironde, France, is actively spreading and remains out of control, according to the latest reports this afternoon, July 22, 2026. It started around midday, around 12:00 local time, in a pine forest in the Médoc, near Saumos and close to Le Porge, about 15… pic.twitter.com/YsVUdt5gkC— T_CAS videos (@tecas2000) July 22, 2026
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