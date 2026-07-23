Данас свједочење још два дервентска логораша

Аутор:АТВ редакција
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Српски логораши Момир Лазић и Драган Ковачевић из Дервенте, који су преживјели тортуре у злогласном логору Рабић и у Дому војске у Дервенти 1992. године, данас ће свједочити пред америчким истражиоцима-тужиоцима.
Предсједник дервентског Удружења логораша Драго Кнежевић рекао је да би данас требало да буде окончано планирано свједочење свих осам српских логораша пред америчким истражиоцима у Основном суду у Дервенти.
У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.
Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић.
У логору Рабић било је заточено 120 Срба, док је укупно кроз дервентске логоре прошло више стотина српских цивила.
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