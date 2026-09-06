"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

Аутор:АТВ редакција
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До јуче је сам возио аутомобил, прелазио десетине километара и цијепао дрва припремајући се за зиму. Данас не може да стане на ноге.
Живот виталног 85-годишњака из околине Осијека драматично се променио након што се заразио вирусом Западног Нила, који преносе заражени комарци. Мушкарац је завршио у КБЦ Осијек, а његова ћерка описала је како је болест њеног оца за веома кратко вријеме практично приковала за кревет.
Иако је свесна његових година, каже да је њен отац до појаве болести био изузетно активан.
Самостално је возио аутомобил и без проблема прелазио десетине километара, а свега неколико дана прије појаве првих симптома цијепао је дрва и припремао их за зиму, како преноси Нет.хр.
А онда је све почело да се мијења. Први симптоми појавили су се прије око двије недјеље.
Мушкарац је најприје почео да губи снагу у прстима једне руке, а слабост се потом проширила на цијелу шаку. Већ сљедећег дана његово стање драматично се погоршало.
Више није могао да стоји на ногама нити нормално да говори. Температура му је порасла изнад 38 степени, био је готово потпуно дехидриран и осјећао огромну слабост.
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Упркос томе, у почетку није желио да иде код љекара.
Пресудна је била реакција љаекарке опште медицине која је дошла у кућну посјету и рекла му да ће позвати Хитну помоћ. Тек тада је пристао да оде у болницу.
У КБЦ Осијек урађене су потребне анализе, након којих је потврђена инфекција вирусом Западног Нила.
Одмах је добио инфузију и терапију, након чега му се стање стабилизовало. Ипак, посљедице још нису прошле.
Његова ћерка каже да и даље не може да стане на ноге и да једе уз инфузију. Говор му се поправио у односу на прве дане болести, када није могао да говори, али и даље прича неразговетно.
Породица сада не зна колико ће опоравак трајати нити какве би посљедице инфекција могла да остави.
Управо због искуства свог оца, његова ћерка упозорава друге, нарочито старије особе, да не игноришу изненадну и неуобичајену слабост.
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Како каже, тешко јој је да поверује колико брзо се стање њеног оца промијенило - од човјека који је возио аутомобил и цјепао дрва до пацијента који већ сљедећег дана није могао да хода нити нормално говори.
Према подацима Хрватског завода за јавно здравство које преносе хрватски медији, ове године у Хрватској је пријављено десет случајева инфекције вирусом Западног Нила. Шесторо оболелих развило је тежу клиничку слику и било хоспитализовано, док смртних случајева није било.
Већина људи заражених вирусом Западног Нила нема симптоме. Код мањег броја јављају се повишена температура, главобоља, болови у мишићима и зглобовима и други симптоми, док код мање од један одсто инфицираних може да се развије тежи облик болести који захвата централни нервни систем.
Посебно су угрожене старије особе и људи са одређеним хроничним болестима.
Вирус се на људе најчешће преноси убодом зараженог комарца, а не преноси се уобичајеним контактом са зараженом особом.
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