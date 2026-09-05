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Десет спасилаца у акцији: Повријеђен планинар на Дурмитору

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05.09.2026 14:30

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Дурмитор Жабљак планинарење планинари
Фото: Pexel/ Nadine K

Планинар из Србије повријеђен је на Дурмитору, у рејону врха Пруташ, након што је задобио повреду скочног зглоба, због које му је даље кретање било отежано.

„У заједничку акцију спасавања одмах су кренули припадници Службе заштите Жабљак и Службе заштите Плужине. По доласку до повријеђеног планинара, указали су му прву помоћ и збринули повреду. Након указане помоћи, планинар се у пратњи спасилаца безбједно спустио до возила, чиме је захтјевна интервенција успјешно завршена“, потврђено је за РИНУ.

У акцији је учествовало десет припадника служби заштите, а на терену им се придружио и Јакша Шибалић.

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Тагови :

Дурмитор

Црна Гора

Планинарење

Планина

планинар

спасавање

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