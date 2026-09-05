Десет спасилаца у акцији: Повријеђен планинар на Дурмитору

Аутор:АТВ редакција
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Планинар из Србије повријеђен је на Дурмитору, у рејону врха Пруташ, након што је задобио повреду скочног зглоба, због које му је даље кретање било отежано.
„У заједничку акцију спасавања одмах су кренули припадници Службе заштите Жабљак и Службе заштите Плужине. По доласку до повријеђеног планинара, указали су му прву помоћ и збринули повреду. Након указане помоћи, планинар се у пратњи спасилаца безбједно спустио до возила, чиме је захтјевна интервенција успјешно завршена“, потврђено је за РИНУ.
У акцији је учествовало десет припадника служби заштите, а на терену им се придружио и Јакша Шибалић.
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