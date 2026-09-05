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Аграр: Приче пољопривредника и успјешних предузетника

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Извор:

АТВ

05.09.2026 14:44
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' водимо вас у посјету пољопривредним произвођачима и успјешним предузетницима, који живе и раде на територији града Прњавора.

Чиме се баве?

Са каквим се изазовима сусрећу?

Шта им значе подстицаји Министарства пољопривреде, који се на њихове рачуне исплаћују подсредством Агенције за аграрна плаћања Републике Српске?

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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