Русија и Кина постигле велики договор

Аутор:АТВ редакција
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Русија и Кина наставиће да јачају економску и енергетску сарадњу, укључујући развој нових праваца за испоруку руског гаса и нафте.
Такође, на овогодишњем Источном економском форуму у Владивостоку потписано је 328 споразума укупне вриједности готово 6,8 билиона рубаља (око 67,7 милијарди евра).
Посебна пажња на форуму посвећена је развоју енергетских и транспортних коридора између Русије и Кине, као и пројекту гасовода „Моћ Бајкала“, раније познатом као „Снага Сибира 2“, објавио је ТАСС.
Руски званичници навели су да се разговори са Пекингом о пројекту настављају.
Руски потпредсједник Владе Александар Новак оцијенио је да ће даљи развој прекограничне инфраструктуре, укључујући гасоводе, нафтоводе, луке и транспортне коридоре, бити један од кључних праваца руско-кинеске сарадње.
На форуму је истакнуто и да је трговинска размјена Русије и Кине током посљедње три деценије вишеструко повећана, док Кина данас представља највећег трговинског партнера Русије, преноси Танјуг.
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