Logo

Русија и Кина постигле велики договор

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 15:40

Коментари:

0
Русија и Кина постигле велики договор

Русија и Кина наставиће да јачају економску и енергетску сарадњу, укључујући развој нових праваца за испоруку руског гаса и нафте.

Такође, на овогодишњем Источном економском форуму у Владивостоку потписано је 328 споразума укупне вриједности готово 6,8 билиона рубаља (око 67,7 милијарди евра).

Посебна пажња на форуму посвећена је развоју енергетских и транспортних коридора између Русије и Кине, као и пројекту гасовода „Моћ Бајкала“, раније познатом као „Снага Сибира 2“, објавио је ТАСС.

Руски званичници навели су да се разговори са Пекингом о пројекту настављају.

Руски потпредсједник Владе Александар Новак оцијенио је да ће даљи развој прекограничне инфраструктуре, укључујући гасоводе, нафтоводе, луке и транспортне коридоре, бити један од кључних праваца руско-кинеске сарадње.

На форуму је истакнуто и да је трговинска размјена Русије и Кине током посљедње три деценије вишеструко повећана, док Кина данас представља највећег трговинског партнера Русије, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Кина

економија

Коментари (0)

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте благо пала

7 ч

0
На овој фотографији од 13. априла 2018. године, лого Фолксвагена је испред зграде компаније у Волфсбургу, у Њемачкој.

Економија

Криза достиже врхунац: Фолксваген у великом проблему

1 д

0
новчаник новац паре џеп

Економија

Обистиниле се лоше најаве: Поскупио пелет, и то није све

1 д

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Цијене хране близу новог рекорда: Све је поскупјело, али ова намирница највише

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Једина: Борба за живот

19

53

Путин најавио тежак разговор са Виткофом и Кушнером

19

49

"Dineco" обиљежава 20 година рада, намјештај за требињску Хитну помоћ

19

49

Колико калорија има грожђе?

19

30

Превентивни кардиолошки прегледи за жене одржани у Челинцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима