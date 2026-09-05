"Шта је бре ово, Нине?!": Генерал Младић остао у шоку кад је видио Веслија Кларка како користи виљушку

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Живомир Нинковић испричао је на комеморацији Ратку Младићу анегдоту са Веслијем Кларком, препричавајући сусрет двојице генерала за ручком у Бањалуци.
Генерал Живомир Нинковић испричао је на комеморацији Ратку Младићу анегдоту са сусрета са америчким генералом Веслијем Кларком.
Након сусрета, сјели су у ресторан у Бањалуци, гдје је Кларк, како је Нинковић описао, узео виљушку "ненормално", набио њоме шницлу и почео да је развлачи.
"Ратко каже: ‘Шта је бре, Нине, ово?’, а ја му кажем: ‘Питај га који му је ово рат’. Приупита га: ‘Који вам је, генерале, ово рат по реду?’ Каже: ‘Четрнаести’. Ратко кликну главом и каже: ‘Четрнаести на туђој земљи, а мени ово први на мојој земљи’", испричао је Нинковић, а преноси Мондо.
Нинковић је додао да га је Младић касније питао зашто му је рекао да постави то питање.
"Ја му кажем: ‘Ако је у сваком рату учествовао по двије године у просјеку, па он није ни стигао да научи како се једе’", испричао је Нинковић.
Весли Кларк је пензионисани амерички генерал који је био врховни командант НАТО снага за Европу од 1997. до 2000. године, укључујући период НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године.
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